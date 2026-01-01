Menu
#SAFTY CERTIFIED 

#LOW KMS #6 SPEED MANUAL TRANSFORMATION 2015 JEEP WRANGLER SPORT 3.6L V6 SHARP BLUE LOOK THAT STANDS OUT. THIS VEHICLE HAS BEEN VERY WELL MAINTAINED WITH NO SCRATCHES OR DENTS. TIRES ARE IN EXCELLENT CONDITION. 121,000 KMS EQUIPPED WITH: -APPLE CARPLAY/ ANDROID AUTO -NAVIGATION -APLINE SOUND SYSTEM -REMOVABLE SOFT TOP -FOG LIGHTS -AIR CONDITIONING AND MORE.. #BEING SOLD CERTIFIED – SAFETY INCLUDED IN THE PRICE #PRICE + HST – NO HIDDEN OR EXTRA FEES 📍 TERMINAL MOTORS 📍 1421 Speers Rd, Oakville, ON L6L 2X5 📞 (416) 527‑0101

2015 Jeep Wrangler

121,000 KM

$16,995

+ taxes & licensing
Location

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5

416-527-0101

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 5
  • Mileage 121,000 KM

Vehicle Description

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

