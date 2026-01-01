$16,995+ taxes & licensing
2015 Jeep Wrangler
SPORT
Location
Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
416-527-0101
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$16,995
+ taxes & licensing
Used
121,000KM
Excellent Condition
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 2-door
- Passengers 5
- Mileage 121,000 KM
Vehicle Description
#SAFTY CERTIFIED
#LOW KMS
#6 SPEED MANUAL TRANSFORMATION
2015 JEEP WRANGLER SPORT 3.6L V6
SHARP BLUE LOOK THAT STANDS OUT. THIS VEHICLE HAS BEEN VERY WELL MAINTAINED WITH NO SCRATCHES OR DENTS. TIRES ARE IN EXCELLENT CONDITION.
121,000 KMS
EQUIPPED WITH:
-APPLE CARPLAY/ ANDROID AUTO
-NAVIGATION
-APLINE SOUND SYSTEM
-REMOVABLE SOFT TOP
-FOG LIGHTS
-AIR CONDITIONING
AND MORE..
#BEING SOLD CERTIFIED – SAFETY INCLUDED IN THE PRICE
#PRICE + HST – NO HIDDEN OR EXTRA FEES
📍 TERMINAL MOTORS
📍 1421 Speers Rd, Oakville, ON L6L 2X5
📞 (416) 527‑0101
