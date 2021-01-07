2015 Land Rover Range Rover Evoque

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THIS BEAUTIFUL 2015 RANGE ROVER EVOQUE PURE PLUS PACKAGE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 240HP AND 250LB/FT OF TORQUE. GREY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, PARKING SENSORS, PANORAMIC ROOF, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, PREMIUM MERIDIAN SOUND SYSTEM, MULTIPLE DRIVE MODES (SPORT, SNOW, MOUNTAIN, SAND), PREMIUM RANGE ROVER 20 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE CAPTAIN SEATS, POWER TRUNK, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION LAND ROVER MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. ALL WHEEL DRIVE, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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