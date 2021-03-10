2015 Land Rover Range Rover Evoque

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EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.
THIS BEAUTIFUL 2015 RANGE ROVER EVOQUE PURE PREMIUM HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 240HP AND 250LB/FT OF TORQUE. RED EXTERIOR ON WHITE INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 CAMERA ASSIST, PARKING SENSORS, BLIND SPOT ASSIST, LANE DEPARTURE WARNING, HEATED STEERING, HEATED SEATS, REAR HEATED SEATS, GLASS PANORAMIC ROOF, PREMIUM MERIDIAN SOUND SYSTEM, ALL-TERRAIN DRIVE MODES (ROAD, SNOW, MOUNTAIN, SAND), AMBIENT LIGHTING, PREMIUM RANGE ROVER 19 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE CAPTAINS CHAIRS, POWER TRUNK, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION RANGE ROVER MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. ALL WHEEL DRIVE, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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