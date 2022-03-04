$31,888+ tax & licensing
+ taxes & licensing
647-886-8182
2015 Land Rover Range Rover Evoque
DYNAMIC|NAV|BACK UP|BSM|LANE DEP|RED INT.|CLEAN CF
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified + E-Tested
This vehicle is Safety Certified and E-Tested.
$31,888
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8577176
- Stock #: 1100-021
- VIN: SALVT2BG0FH000327
Vehicle Details
- Exterior Colour Red
- Interior Colour Red
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 72,029 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.
THIS BEAUTIFUL 2015 RANGE ROVER EVOQUE DYNAMIC HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 240HP AND 250LB/FT OF TORQUE. RED EXTERIOR ON TWO TONE RED AND BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, PARKING SENSORS, BLIND SPOT ASSIST, LANE DEPARTURE ASSIST, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, PAMORMAIC ROOF, PREMIUM MERIDIAN SOUND SYSTEM, DYNAMIC PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, SPOILER, WHEELS, BLACK TOP ROOF, EXHAUST TIPS), PADDLE SHIFTERS, MULTIPLE DRIVE MODES (NORMAL, SPORT, TIPTRONIC), ALL TERRIAN DRIVE MODES (ROAD, SNOW, MOUNTAIN, SNOW), PREMIUM RANGE ROVER DYNAMIC 20 INCH WHEELS, POWER TRUNK, AUTO LIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION LAND ROVER MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4X4 DRIVETRAIN, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
CONTACT FOR FURTHER DETAIL.
S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.