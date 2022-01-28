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2015 Land Rover Range Rover Sport

131,782 KM

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S.S. Auto Group

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2015 Land Rover Range Rover Sport

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V8 SC DYNAMIC|NAV|BCK UP|BREMBO BRAKES|BRWN INT|

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2015 Land Rover Range Rover Sport

V8 SC DYNAMIC|NAV|BCK UP|BREMBO BRAKES|BRWN INT|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

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131,782KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8190054
  • Stock #: 1100-020
  • VIN: SALWR2TFXFA622967

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Brown
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 131,782 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.

 

THIS BEAUTIFUL 2015 RANGE ROVER SPORT DYNAMIC HAS LANDED. 5.0L SUPERCHARGED 8 CYLINDER PRODUCING OVER 510HP AND 461LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BROWN INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, REAR VIEW CAMERA, 360 PARKTRONIC ASSIST, HEATED STEERING WHEEL, VENTILATED SEATS (COOLED), HEATED SEATS (FRONT AND REAR), PREMIUM MERIDIAN SOUND SYSTEM, CENTRE FRIDGE, PANORAMIC SUN/MOON ROOF, BREMBO BRAKES, AIR BAG SUSPENSION (ADJUSTABLE RIDE HEIGHT), MULTIPLE TERRAIN MODES (DYNAMIC, NORMAL, SNOW, SAND, MOUNTAIN, ROCKS), HILL ASSIST,  PADDLE SHIFTERS, POWER TRUNK, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE CAPTAINS CHAIRS, PREMIUM RANGE ROVER DYNAMIC SPORT 22 INCH WHEELS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION LAND ROVER MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. PERFECT 4X4 DRIVETRAIN, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

DYNAMIC
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Push Button Start
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Winter Tires
Trailer Hitch
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System
Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats
Keyless Entry
Proximity Key
Heated Seats
Leather Seats
Quads / Captains
Split Rear Seat
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Active suspension
Hard Disk Drive Media Storage
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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