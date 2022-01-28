$45,995+ tax & licensing
+ taxes & licensing
647-886-8182
2015 Land Rover Range Rover Sport
V8 SC DYNAMIC|NAV|BCK UP|BREMBO BRAKES|BRWN INT|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified + E-Tested
This vehicle is Safety Certified and E-Tested.
$45,995
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8190054
- Stock #: 1100-020
- VIN: SALWR2TFXFA622967
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Brown
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 131,782 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.
THIS BEAUTIFUL 2015 RANGE ROVER SPORT DYNAMIC HAS LANDED. 5.0L SUPERCHARGED 8 CYLINDER PRODUCING OVER 510HP AND 461LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BROWN INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, REAR VIEW CAMERA, 360 PARKTRONIC ASSIST, HEATED STEERING WHEEL, VENTILATED SEATS (COOLED), HEATED SEATS (FRONT AND REAR), PREMIUM MERIDIAN SOUND SYSTEM, CENTRE FRIDGE, PANORAMIC SUN/MOON ROOF, BREMBO BRAKES, AIR BAG SUSPENSION (ADJUSTABLE RIDE HEIGHT), MULTIPLE TERRAIN MODES (DYNAMIC, NORMAL, SNOW, SAND, MOUNTAIN, ROCKS), HILL ASSIST, PADDLE SHIFTERS, POWER TRUNK, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE CAPTAINS CHAIRS, PREMIUM RANGE ROVER DYNAMIC SPORT 22 INCH WHEELS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION LAND ROVER MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. PERFECT 4X4 DRIVETRAIN, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
CONTACT FOR FURTHER DETAIL.
S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.