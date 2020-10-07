Menu
Account
Sign In
Back

2015 Mercedes-Benz C400

102,069 KM

Details Description Features

$25,487

+ tax & licensing
Make it Yours
$25,487

+ taxes & licensing

S.S. Auto Group

647-886-8182

Contact Seller
2015 Mercedes-Benz C400

2015 Mercedes-Benz C400

4-MATIC AMG PKG|NAV|BACK UP|BURM|BSM|ACCIDENT FREE

Watch This Vehicle

2015 Mercedes-Benz C400

4-MATIC AMG PKG|NAV|BACK UP|BURM|BSM|ACCIDENT FREE

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

Contact Seller
Certification icon

Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

Sale Price

$25,487

+ taxes & licensing

102,069KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 6079656
  • Stock #: 300-064
  • VIN: 55SWF6GB1FU033620

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 102,069 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2015 MERCEDES BENZ C400 4-MATIC AMG PACKAGE HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 329HP AND 354LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, REAR VEIW CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLIND SPOT ASSIST, COLLISION PREVETION, ATTENTION ASSIST, ACTIVE MULTIBEAM LED HEADLIGHTS, AMG PACKAGE FLAT BOTTOM STEERING WHEEL, HEATED SEATS, PREMIUM BURMESTER SOUND SYSTEM, MULTIPLE DRIVE MODES (ECO, COMFORT, SPORT, SPORT PLUS, INDIVIDUAL), PANORMAIC SUNROOF, PREMIUM MERCEDES AMG 19 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE BUCKET SEATS, PUSH BUTTON START, KEYLESS COMFORY ACCESS, MEMORY SEATS, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM. VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

CONTACT FOR FURTHER DETAIL.

 

S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Anti-Theft System
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Seats
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Push Button Start
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Dual Moonroof
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Back-Up Camera
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Blind Spot Monitor

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From S.S. Auto Group

2013 Audi A3 S-LINE ...
 118,112 KM
$14,488 + tax & lic
2015 MINI Cooper S |...
 53,274 KM
$14,995 + tax & lic
2016 Audi A3 S-LINE ...
 105,820 KM
$20,995 + tax & lic

Email S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

Call Dealer

647-886-XXXX

(click to show)

647-886-8182

Quick Links
Directions Website Inventory