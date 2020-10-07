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EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.
THIS BEAUTIFUL 2015 MERCEDES BENZ C400 4-MATIC AMG PACKAGE HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 329HP AND 354LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, REAR VEIW CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLIND SPOT ASSIST, COLLISION PREVETION, ATTENTION ASSIST, ACTIVE MULTIBEAM LED HEADLIGHTS, AMG PACKAGE FLAT BOTTOM STEERING WHEEL, HEATED SEATS, PREMIUM BURMESTER SOUND SYSTEM, MULTIPLE DRIVE MODES (ECO, COMFORT, SPORT, SPORT PLUS, INDIVIDUAL), PANORMAIC SUNROOF, PREMIUM MERCEDES AMG 19 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE BUCKET SEATS, PUSH BUTTON START, KEYLESS COMFORY ACCESS, MEMORY SEATS, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM. VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
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