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647-886-8182
2015 Mercedes-Benz E-Class
E250 BLUETEC AMG PKG|NAV|360CAM|LANE DEP|BSM|PANO|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$22,888
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- Listing ID: 10159371
- Stock #: 300-118
- VIN: WDDHF9HB5FB087263
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Diesel
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 130,226 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 6.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.
THIS BEAUTIFUL 2015 MERCEDES E250 4-MATIC BLUETEC DIESEL SEDAN HAS LANDED. 2.1L TURBOCHARGED DIESEL 4 CYLINDER PRODUCING OVER 195HP AND 369LB/FT OF TORQUE. GREY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 CAMERA, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, ANTI-COLLISION WARNING, ATTENTION ASSIST, BLIND SPOT ASSIST, LANE DEPARTURE ASSIST, DISTRONIC ASSIST, DISTRONIC STEERING ASSIST, HEATED SEATS FRONT/REAR, HEATED STEERING, PANORAMIC ROOF, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, AUTOMATIC REAR PRIVACY SUNSHADE, MULTIPLE DRIVE MODES (SPORT, ECO, TIPTRONIC), PREMIUM 18 INCH AMG WHEELS, POWER TRUNK, AUTO LIGHTS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, PUSH BUTTON START, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4 MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
http://www.ssautogroup.ca/
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INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Seating
Comfort
Warranty
Media / Nav / Comm
Convenience
Security
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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