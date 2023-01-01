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2015 Mercedes-Benz E-Class

130,226 KM

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E250 BLUETEC AMG PKG|NAV|360CAM|LANE DEP|BSM|PANO|

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2015 Mercedes-Benz E-Class

E250 BLUETEC AMG PKG|NAV|360CAM|LANE DEP|BSM|PANO|

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600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified

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130,226KM
Used
Excellent Condition
  • Listing ID: 10159371
  • Stock #: 300-118
  • VIN: WDDHF9HB5FB087263

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 130,226 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 6.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.  THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2015 MERCEDES E250 4-MATIC BLUETEC DIESEL SEDAN HAS LANDED. 2.1L TURBOCHARGED DIESEL 4 CYLINDER PRODUCING OVER 195HP AND 369LB/FT OF TORQUE. GREY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 CAMERA, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, ANTI-COLLISION WARNING, ATTENTION ASSIST, BLIND SPOT ASSIST, LANE DEPARTURE ASSIST, DISTRONIC ASSIST, DISTRONIC STEERING ASSIST, HEATED SEATS FRONT/REAR, HEATED STEERING, PANORAMIC ROOF, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, AUTOMATIC REAR PRIVACY SUNSHADE, MULTIPLE DRIVE MODES (SPORT, ECO, TIPTRONIC), PREMIUM 18 INCH AMG WHEELS, POWER TRUNK, AUTO LIGHTS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, PUSH BUTTON START, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4 MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

CONTACT FOR FURTHER DETAIL.

 

S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Packages

BLUETEC
FULLY LOADED
4MATIC

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Departure Assist
Auto Hold Brake

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Lumbar Support
Anti-Theft System
Push Button Start
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Media / Nav / Comm

Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HD Radio
SiriusXM Radio

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control

Security

Automatic High Beams

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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