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2015 Mercedes-Benz E400 4MATIC

AMG STYLING|ACCIDENT FREE|NAV|360 CAM|LANE DEP

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2015 Mercedes-Benz E400 4MATIC

AMG STYLING|ACCIDENT FREE|NAV|360 CAM|LANE DEP

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

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$27,888

+ taxes & licensing

  • 35,110KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4570320
  • Stock #: 300-045
  • VIN: WDDKJ6HB1FF294969
Exterior Colour
Silver
Interior Colour
Black
Body Style
Coupe
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
2-door
Passengers
4

Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***


PRICE INCLUDES SAFETY CERTIFICATION. EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE.


CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.


BEAUTIFUL 2015 MERCEDES BENZ E400 COUPE HAS LANDED. 3.0L TWIN TURBOCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 330HP AND 354LB/FT OF TORQUE. SILVER EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 SENSORS, BACK UP CAMERA, BLIND SPOT ASSIST, PANORAMIC SUN/MOON ROOF, ADAPTIVE STEERING ASSIST, LANE DEPARTURE ASSIST, PRE SAFE BRAKE, ATTENTION ASSIST, BLIND SPOT ASSIST, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, SPORT AND ECO DRIVE MODES, PREMIUM MERCEDES BENZ RIMS, ADAPTIVE HEADLIGHTS, HEATED SEATS, KEYLESS COMFORT ACCESS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, NEW GENERATION MERCEDES BENZ ENTERTAINMENT SYSTEM AND MUCH MORE. 4-MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM. VERY WELL EQUIPPED.


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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_


Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Child Seat Anchors
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Rear Head Air Bag
  • Anti-Theft System
  • Rearview Camera
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Passenger Seat
  • Power Seats
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
  • Climate Control
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Rain Sensing Wipers
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Universal Garage Door Opener
  • Mirror Memory
  • Proximity Key
  • Push Button Start
  • Temporary spare tire
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Split Rear Seat
  • Seat Memory
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • Lumbar Support
  • Rear Bench Seat
  • Driver Adjustable Lumbar
  • Passenger Adjustable Lumbar
  • Heated Front Seat(s)
Exterior
  • Alloy Wheels
  • Daytime Running Lights
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Warranty
  • Warranty Available
Media / Nav / Comm
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
  • Steering Wheel Audio Controls
  • GPS Navigation
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Trim
  • Leather Steering Wheel
  • Woodgrain Interior Trim
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
  • Navigation System
  • Turbocharged
  • Integrated Turn Signal Mirrors
  • Power Folding Mirrors
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Hard Disk Drive Media Storage
  • Knee Air Bag
  • HD Radio
  • Bluetooth Connection
  • Sun/Moonroof
  • Blind Spot Monitor

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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