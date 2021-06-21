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2015 Mercedes-Benz E400 4MATIC

109,994 KM

Details Description Features

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2015 Mercedes-Benz E400 4MATIC

2015 Mercedes-Benz E400 4MATIC

COUPE AMG PKG|NAV|360 CAM|BLIND SPOT|ANTI COLL|

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2015 Mercedes-Benz E400 4MATIC

COUPE AMG PKG|NAV|360 CAM|BLIND SPOT|ANTI COLL|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

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109,994KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7422101
  • Stock #: 300-072
  • VIN: WDDKJ6HB6FF299889

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 4
  • Mileage 109,994 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2015 MERCEDES E400 COUPE 4-MATIC HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 329HP AND 354LB/FT OF TORQUE. GREY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 CAMERA, 360 PARKTRONIC ASSIST, BLIND SPOT ASSIST, ANTI COLLISION, ATTENTION ASSIST, ASSIST GRAPHIC, HEATED SEATS, PANORAMIC ROOF, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, MULTIPLE DRIVE MODES (ECO, SPORT, MANUAL), PADDLE SHIFTERS, AMG PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, STEERING WHEEL, RIMS, ETC), PREMIUM MERCEDES AMG 18 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4-MATIC ALL WHEEL DRIVE, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

AMG PACKAGE
Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Temporary spare tire
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cruise Control
Leather Steering Wheel
Universal Garage Door Opener
Anti-Theft System
Engine Immobilizer
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Push Button Start
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Woodgrain Interior Trim
Transmission w/Dual Shift Mode
Navigation System
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Blind Spot Monitor

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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