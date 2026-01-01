Menu
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. ACCIDENT FREE VEHICLE - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST

2015 MERCEDES GLA 250 4MATIC AMG PACKAGE HAS LANDED.  2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 208HP AND 258LB/FT OF TORQUE.  WHITE EXTERIOR ON BEIGE INTERIOR. LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, BLINDSPOT ASSIST, ATTENTION ASSIST, FRONT COLLISION WARNING, HEATED SEATS, DUAL PANORAMIC SUNROOF, PADDLE SHIFTERS, MERCEDES DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, INDIVIDUAL), PREMIUM 19 INCH AMG WHEELS, PREMIUM PACKAGE, AMG PACKAGE, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS AND MUCH MORE. 

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.

OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.

S S AUTO GROUP INC.

OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

TEXT OR CALL:
(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

2015 Mercedes-Benz GLA

79,930 KM

$16,888 + taxes & licensing

2015 Mercedes-Benz GLA

AMG PKG|NAV|BACKUP|BSM|FCW|PANO|4MATIC|

2015 Mercedes-Benz GLA

AMG PKG|NAV|BACKUP|BSM|FCW|PANO|4MATIC|

Location

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6

905-338-7707

View Carfax Report
Sale

$16,888

+ taxes & licensing

Used
79,930KM
Excellent Condition
VIN WDCTG4GB2FJ110746

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Beige
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Flex Fuel
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 79,930 KM

Vehicle Description

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. ACCIDENT FREE VEHICLE - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST

 

2015 MERCEDES GLA 250 4MATIC AMG PACKAGE HAS LANDED.  2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 208HP AND 258LB/FT OF TORQUE.  WHITE EXTERIOR ON BEIGE INTERIOR. LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, BLINDSPOT ASSIST, ATTENTION ASSIST, FRONT COLLISION WARNING, HEATED SEATS, DUAL PANORAMIC SUNROOF, PADDLE SHIFTERS, MERCEDES DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, INDIVIDUAL), PREMIUM 19 INCH AMG WHEELS, PREMIUM PACKAGE, AMG PACKAGE, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS AND MUCH MORE. 

 

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.

 

OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.

 

S S AUTO GROUP INC.

 

OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

 

TEXT OR CALL:

(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor

Exterior

Fog Lights
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Bluetooth
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Seating

Heated Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof

Warranty

Warranty Available

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Pre-Collision System

Email S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
Call Dealer

905-338-XXXX

(click to show)

905-338-7707

$16,888

+ taxes & licensing>

S.S. Auto Group

905-338-7707

2015 Mercedes-Benz GLA