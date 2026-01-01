$16,888+ taxes & licensing
2015 Mercedes-Benz GLA
AMG PKG|NAV|BACKUP|BSM|FCW|PANO|4MATIC|
S.S. Auto Group
460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
905-338-7707
$16,888
+ taxes & licensing
- Exterior Colour White
- Interior Colour Beige
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Flex Fuel
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 79,930 KM
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. ACCIDENT FREE VEHICLE - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST
2015 MERCEDES GLA 250 4MATIC AMG PACKAGE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 208HP AND 258LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON BEIGE INTERIOR. LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, BLINDSPOT ASSIST, ATTENTION ASSIST, FRONT COLLISION WARNING, HEATED SEATS, DUAL PANORAMIC SUNROOF, PADDLE SHIFTERS, MERCEDES DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, INDIVIDUAL), PREMIUM 19 INCH AMG WHEELS, PREMIUM PACKAGE, AMG PACKAGE, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS AND MUCH MORE.
CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED. THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.
OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL. DRIVE THIS HOME TODAY! CONTACT US FOR MORE DETAILS.
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Powertrain
Additional Features
