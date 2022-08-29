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2015 Mercedes-Benz ML 350

122,619 KM

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2015 Mercedes-Benz ML 350

2015 Mercedes-Benz ML 350

BLUETEC AMG PKG|NAV|360 CAM|BSM|ANTI COLL.|PANO|

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2015 Mercedes-Benz ML 350

BLUETEC AMG PKG|NAV|360 CAM|BSM|ANTI COLL.|PANO|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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122,619KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9220381
  • Stock #: 300-089
  • VIN: 4JGDA2EB1FA610265

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 122,619 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 5.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST - THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE WITH A CLEAN CARFAX & SERVICE RECORDS.

 

THIS BEAUTIFUL 2015 MERCEDES BENZ ML 350 BLUETEC HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED DIESEL 6 CYLINDER PRODUCING OVER 240HP AND 455LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 PARKING CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLIND SPOT ASSIST, DISTANCE WARNING, ATTENTION ASSIST, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, HEATED REAR SEATS, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, POWER SUNROOF AND MOONROOF, SPORT/COMFORT SUSPENSION, PREMIUM MERCEDES AMG 20 INCH WHEELS, AUTO LED LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE SEATS, POWER TRUNK, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4-MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/ SSAUTOGROUP.CA /

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

FULLY LOADED
AMG PACKAGE
BLUETEC
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Push Button Start
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Fog Lights
Alloy Wheels
Spoiler
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System
Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats
Keyless Entry
Proximity Key
Heated Seats
Leather Seats
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
SiriusXM Radio
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Blind Spot Monitor

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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