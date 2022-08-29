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647-886-8182
2015 Mercedes-Benz ML 350
BLUETEC AMG PKG|NAV|360 CAM|BSM|ANTI COLL.|PANO|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$26,888
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- Listing ID: 9220381
- Stock #: 300-089
- VIN: 4JGDA2EB1FA610265
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Diesel
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 122,619 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 5.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST - THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE WITH A CLEAN CARFAX & SERVICE RECORDS.
THIS BEAUTIFUL 2015 MERCEDES BENZ ML 350 BLUETEC HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED DIESEL 6 CYLINDER PRODUCING OVER 240HP AND 455LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 PARKING CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLIND SPOT ASSIST, DISTANCE WARNING, ATTENTION ASSIST, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, HEATED REAR SEATS, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, POWER SUNROOF AND MOONROOF, SPORT/COMFORT SUSPENSION, PREMIUM MERCEDES AMG 20 INCH WHEELS, AUTO LED LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE SEATS, POWER TRUNK, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4-MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
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Vehicle Features
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