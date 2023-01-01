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2015 Mercedes-Benz ML 350

134,539 KM

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2015 Mercedes-Benz ML 350

2015 Mercedes-Benz ML 350

BLUETEC AMG PKG|NAV|360 CAM|BSM|ANTI COLL|PANO|

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2015 Mercedes-Benz ML 350

BLUETEC AMG PKG|NAV|360 CAM|BSM|ANTI COLL|PANO|

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600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

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Certified

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134,539KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9567076
  • Stock #: 300-101
  • VIN: 4JGDA2EB5FA444560

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 134,539 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 5.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST – VEHICLE IS ACCIDENT-FREE WITH SERVICE RECORDS & LOCAL ONTARIO VEHICLE.

 

THIS BEAUTIFUL 2015 MERCEDES BENZ ML 350 BLUETEC HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED DIESEL 6 CYLINDER PRODUCING OVER 240HP AND 455LB/FT OF TORQUE. GREY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 PARKING CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLIND SPOT ASSIST, DISTANCE WARNING, ATTENTION ASSIST, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, HEATED REAR SEATS, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, POWER SUNROOF AND MOONROOF, SPORT/COMFORT SUSPENSION, PREMIUM MERCEDES AMG 20 INCH WHEELS, AUTO LED LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE SEATS, POWER TRUNK, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4-MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/ SSAUTOGROUP.CA /

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

FULLY LOADED
AMG PACKAGE
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Trailer Hitch
Push Button Start
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System
Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Premium Sound System
Bluetooth
SiriusXM Radio
Proximity Key

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