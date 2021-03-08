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2015 MINI Cooper

85,650 KM

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2015 MINI Cooper

2015 MINI Cooper

6 SPEED|HARMAN KARDON SOUND|PANO ROOF|KEYLESS|

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2015 MINI Cooper

6 SPEED|HARMAN KARDON SOUND|PANO ROOF|KEYLESS|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

Sale

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85,650KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6651176
  • Stock #: 100-138
  • VIN: WMWXM5C5XF3A04572

Vehicle Details

  • Exterior Colour Orange
  • Interior Colour Black
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 3-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 4
  • Mileage 85,650 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.

 

THIS BEAUTIFUL 2015 MINI COOPER HAS LANDED. 1.5L TURBOCHARGED 3 CYLINDER PRODUCING OVER 134HP AND 162LB/FT OF TORQUE. 6 SPEED MANUAL TRANSMISSION. RARE VOLCANIC ORANGE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. LOADED WITH PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, PARKING SENSORS, HEATED SEATS, PANORAMIC SUN/MOON ROOF, CRUISE CONTROL, BLACK OPTICS PACKAGE, CUSTOMIZABLE AUMBIENT LIGHTING, MULTIPLE DRIVE MODES (NORMAL, SPORT,GREEN), PREMIUM BLACK MINI 16 INCH WHEELS, PREMIUM BUCKET SEATS, PUSH BUTTON START, KEYLESS ACCESS, NEW GENERATION MINI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Rear Head Air Bag
Anti-Theft System
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Cargo shade
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Proximity Key
Push Button Start
AM/FM Radio
Premium Sound System
MP3 Player
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Turbocharged
Keyless Start
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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