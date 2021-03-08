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THIS BEAUTIFUL 2015 MINI COOPER HAS LANDED. 1.5L TURBOCHARGED 3 CYLINDER PRODUCING OVER 134HP AND 162LB/FT OF TORQUE. 6 SPEED MANUAL TRANSMISSION. RARE VOLCANIC ORANGE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. LOADED WITH PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, PARKING SENSORS, HEATED SEATS, PANORAMIC SUN/MOON ROOF, CRUISE CONTROL, BLACK OPTICS PACKAGE, CUSTOMIZABLE AUMBIENT LIGHTING, MULTIPLE DRIVE MODES (NORMAL, SPORT,GREEN), PREMIUM BLACK MINI 16 INCH WHEELS, PREMIUM BUCKET SEATS, PUSH BUTTON START, KEYLESS ACCESS, NEW GENERATION MINI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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