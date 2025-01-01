Menu
<div><span style=font-size: 1em;>♦️ CERTIFIED</span><br></div><div>♦️ 2 YEARS WARRANTY INCLUDED </div><div>♦️ GT TRIM – FULLY EQUIPPED </div><div>♦️ 7-PASSENGER SUV </div><div>♦️ 4WD – ALL-SEASON READY NEW ARRIVAL – </div><div><br></div><div>2015 MITSUBISHI OUTLANDER GT. A FULLY EQUIPPED SUV WITH ROOM FOR 7 PASSENGERS, 4WD CAPABILITY, AND A STRONG V6 ENGINE. COMFORTABLE, RELIABLE, AND PERFECT FOR FAMILY USE OR LONG TRIPS. </div><div><br></div><div>146,000 KMS  </div><div><br></div><div>EQUIPPED WITH: </div><div><br></div><div>-3.0L V6 ENGINE </div><div>-4-WHEEL DRIVE (4WD) </div><div><span style=font-size: 1em;>-LEATHER SEATS </span></div><div><span style=font-size: 1em;>-HEATED FRONT SEATS </span></div><div><span style=font-size: 1em;>-SUNROOF </span></div><div><span style=font-size: 1em;>-</span><span style=font-size: 1em;>BACKUP CAMERA </span></div><div><span style=font-size: 1em;>-BLUETOOTH CONNECTIVITY </span></div><div><span style=font-size: 1em;>-ROCKFORD FOSGATE </span></div><div><span style=font-size: 1em;>-PREMIUM AUDIO SYSTEM </span></div><div><span style=font-size: 1em;>-TOUCHSCREEN INFOTAINMENT SYSTEM </span></div><div><span style=font-size: 1em;>-DUAL-ZONE CLIMATE CONTROL </span></div><div><span style=font-size: 1em;>-POWER DRIVER SEAT ALLOY WHEELS AND MORE…  </span></div><div><span style=font-size: 1em;><br></span></div><div><span style=font-size: 1em;>##BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN THE PRICE! PRICE + HST – NO EXTRA OR HIDDEN FEES PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE.</span></div>

2015 Mitsubishi Outlander

146,000 KM

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5

416-527-0101

Certified

This vehicle is Safety Certified.

VIN JA4JZ4AX0FZ602196

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Fog Lights
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Temporary spare tire

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Woodgrain Interior Trim
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade

Power Mirrors
Power Windows

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Heated Front Seat(s)

Climate Control

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Transmission w/Dual Shift Mode
Locking/Limited Slip Differential

Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling

