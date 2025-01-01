$12,995+ taxes & licensing
2015 Mitsubishi Outlander
GT
2015 Mitsubishi Outlander
GT
Location
Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
416-527-0101
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$12,995
+ taxes & licensing
Used
146,000KM
VIN JA4JZ4AX0FZ602196
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Passengers 7
- Mileage 146,000 KM
Vehicle Description
♦️ CERTIFIED
♦️ 2 YEARS WARRANTY INCLUDED ♦️ GT TRIM – FULLY EQUIPPED ♦️ 7-PASSENGER SUV ♦️ 4WD – ALL-SEASON READY
NEW ARRIVAL –
2015 MITSUBISHI OUTLANDER GT. A FULLY EQUIPPED SUV WITH ROOM FOR 7 PASSENGERS, 4WD CAPABILITY, AND A STRONG V6 ENGINE. COMFORTABLE, RELIABLE, AND PERFECT FOR FAMILY USE OR LONG TRIPS.
146,000 KMS
EQUIPPED WITH:
-3.0L V6 ENGINE -4-WHEEL DRIVE (4WD) -LEATHER SEATS -HEATED FRONT SEATS -SUNROOF -BACKUP CAMERA -BLUETOOTH CONNECTIVITY -ROCKFORD FOSGATE -PREMIUM AUDIO SYSTEM -TOUCHSCREEN INFOTAINMENT SYSTEM -DUAL-ZONE CLIMATE CONTROL -POWER DRIVER SEAT
ALLOY WHEELS
AND MORE…
##BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN THE PRICE!
PRICE + HST – NO EXTRA OR HIDDEN FEES
PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE.
Vehicle Features
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Exterior
Fog Lights
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Temporary spare tire
Interior
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Woodgrain Interior Trim
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Seating
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Heated Front Seat(s)
Comfort
Climate Control
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Powertrain
Transmission w/Dual Shift Mode
Locking/Limited Slip Differential
Additional Features
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
2015 Mitsubishi Outlander