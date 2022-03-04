Menu
Account
Sign In
Back

2015 Porsche Cayenne

97,564 KM

Details Description Features

$46,887

+ tax & licensing
Make it Yours
$46,887

+ taxes & licensing

S.S. Auto Group

647-886-8182

Contact Seller
2015 Porsche Cayenne

2015 Porsche Cayenne

S 420HP|NAV|BACK UP|BSM|COOLED SEATS|BOSE SOUND|

Watch This Vehicle

2015 Porsche Cayenne

S 420HP|NAV|BACK UP|BSM|COOLED SEATS|BOSE SOUND|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

Contact Seller
Certification icon

Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

Sale

$46,887

+ taxes & licensing

97,564KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 8582540
  • Stock #: 1000-019
  • VIN: WP1AB2A26FLA60574

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 97,564 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2015 PORSCHE CAYENNE S HAS LANDED. 3.6L TURBOCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 420HP AND 406LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLIND SPOT ASSIST, DIGITAL DASH, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS (FRONT AND REAR), VENTILATED SEATS (COOLED), PREMIUM BOSE SOUND SYSTEM, PORSCHE FACTORY UPGARDED DIAMOND LED HEADLIGHTS, S MODEL (REAR BUMPER, QUAD EXHAUST, DOOR SILLS, ETC), POWER PANORAMIC SUN/MOON ROOF, REAR PRIVACY SHADES, PADDLE SHIFTERS, MULTIPLE DRIVE MODES (SPORT, TIPTRONIC, NORMAL), MULTIPLE TERRAIN MODES (ROAD, OFFROAD), PREMIUM PORSCHE 20 INCH BLACK WHEELS, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, POWER TRUNK, KEYLESS START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION PORSCHE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

CONTACT FOR FURTHER DETAIL.

 

S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

SPORT
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Push Button Start
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System
Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats
Keyless Entry
Proximity Key
Heated Seats
Leather Seats
Quads / Captains
Split Rear Seat
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Wheel Locks
Turbocharged
Power Folding Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From S.S. Auto Group

2015 Porsche Cayenne...
 97,564 KM
$46,887 + tax & lic
2015 Land Rover Rang...
 72,029 KM
$31,888 + tax & lic
2017 Alfa Romeo Giul...
 89,848 KM
$32,488 + tax & lic

Email S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

Call Dealer

647-886-XXXX

(click to show)

647-886-8182

Quick Links
Directions Website Inventory