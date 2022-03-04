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647-886-8182
2015 Porsche Cayenne
S 420HP|NAV|BACK UP|BSM|COOLED SEATS|BOSE SOUND|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified + E-Tested
This vehicle is Safety Certified and E-Tested.
$46,887
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8582540
- Stock #: 1000-019
- VIN: WP1AB2A26FLA60574
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 97,564 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.
THIS BEAUTIFUL 2015 PORSCHE CAYENNE S HAS LANDED. 3.6L TURBOCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 420HP AND 406LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLIND SPOT ASSIST, DIGITAL DASH, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS (FRONT AND REAR), VENTILATED SEATS (COOLED), PREMIUM BOSE SOUND SYSTEM, PORSCHE FACTORY UPGARDED DIAMOND LED HEADLIGHTS, S MODEL (REAR BUMPER, QUAD EXHAUST, DOOR SILLS, ETC), POWER PANORAMIC SUN/MOON ROOF, REAR PRIVACY SHADES, PADDLE SHIFTERS, MULTIPLE DRIVE MODES (SPORT, TIPTRONIC, NORMAL), MULTIPLE TERRAIN MODES (ROAD, OFFROAD), PREMIUM PORSCHE 20 INCH BLACK WHEELS, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, POWER TRUNK, KEYLESS START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION PORSCHE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
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Vehicle Features
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