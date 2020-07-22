Menu
Account
Sign In
Back

2015 Porsche Macan

101,703 KM

Details Description Features

$31,488

+ tax & licensing
Make it Yours
$31,488

+ taxes & licensing

S.S. Auto Group

647-886-8182

Contact Seller
2015 Porsche Macan

2015 Porsche Macan

S |HEATED SEATS|BACK UP|ONE OWNER|ACCIDENT FREE

Watch This Vehicle

2015 Porsche Macan

S |HEATED SEATS|BACK UP|ONE OWNER|ACCIDENT FREE

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

Contact Seller
Certification icon

Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

  • Listing ID: 5379188
  • Stock #: 1000-008
  • VIN: WP1AB2A54FLB55838
Sale Price

$31,488

+ taxes & licensing

101,703KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 101,703 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE AND ONE OWNER.

 

THIS BEAUTIFUL 2015 PORSCHE MACAN S HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 340HP AND 339LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH PARKING SENSORS, BACK UP CAMERA, HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, SPORT EXHAUST, PREMIUM PORSCHE SOUND SYSTEM, UPGRADED MACAN S LEATHER/ALCANTARA SEATS, PORSCHE SPORT PACKAGE, PREMIUM PORSCHE 20 INCH RIMS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, NEW GENERATION PORSCHE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. ALL WHEEL DRIVE.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

CONTACT FOR FURTHER DETAIL.

 

S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Anti-Theft System
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Liftgate
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Heated Steering Wheel
Cargo shade
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Mirror Memory
Proximity Key
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
AM/FM CD Player
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Privacy Glass
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Wheel Locks
Turbocharged
Power Folding Mirrors
Bluetooth Connection
Brake Actuated Limited Slip Differential

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From S.S. Auto Group

2016 Mercedes-Benz E...
 105,340 KM
$27,995 + tax & lic
2013 Mercedes-Benz C...
 152,150 KM
$12,488 + tax & lic
2016 Mercedes-Benz E...
 106,884 KM
$22,995 + tax & lic

Email S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

Call Dealer

647-886-XXXX

(click to show)

647-886-8182

Quick Links
Directions Website Inventory