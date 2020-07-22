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THIS BEAUTIFUL 2015 PORSCHE MACAN S HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 340HP AND 339LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH PARKING SENSORS, BACK UP CAMERA, HEATED SEATS, HEATED STEERING WHEEL, SPORT EXHAUST, PREMIUM PORSCHE SOUND SYSTEM, UPGRADED MACAN S LEATHER/ALCANTARA SEATS, PORSCHE SPORT PACKAGE, PREMIUM PORSCHE 20 INCH RIMS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, NEW GENERATION PORSCHE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. ALL WHEEL DRIVE.
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