Menu
Account
Sign In
Back

2015 Porsche Macan

140,160 KM

Details Description Features

$29,995

+ tax & licensing
Make it Yours
$29,995

+ taxes & licensing

S.S. Auto Group

647-886-8182

Contact Seller
2015 Porsche Macan

2015 Porsche Macan

S |NAV|BACKUP|PANO|COOLED SEATS|21 INCH WHEELS|AWD

Watch This Vehicle

2015 Porsche Macan

S |NAV|BACKUP|PANO|COOLED SEATS|21 INCH WHEELS|AWD

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

  1. 1676138980
  2. 1676138981
  3. 1676138980
  4. 1676138981
  5. 1676138981
  6. 1676138980
  7. 1676138979
  8. 1676138980
  9. 1676138975
  10. 1676138977
  11. 1676138977
  12. 1676138979
  13. 1676138974
  14. 1676138968
  15. 1676138968
  16. 1676138966
  17. 1676138977
  18. 1676138980
  19. 1676138975
  20. 1676138980
  21. 1676138981
  22. 1676138976
  23. 1676138966
  24. 1676138978
  25. 1676138981
  26. 1676138968
  27. 1676138969
  28. 1676138966
  29. 1676138966
  30. 1676138980
  31. 1676138981
  32. 1676138974
  33. 1676138976
  34. 1676138980
  35. 1676138979
Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$29,995

+ taxes & licensing

Calculate Payments
Get Insurance Quotes
140,160KM
Used
Excellent Condition
  • Listing ID: 9610696
  • Stock #: 1000-020
  • VIN: WP1AB2A58FLB73372

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 140,160 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 5.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST - THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2015 PORSCHE MACAN S HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 340HP AND 339LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, FRONT & REAR PARKING SENSORS, HEATED SEATS (FRONT AND REAR), VENTILATED (COOLED) SEATS, HEATED STEERING WHEEL, PAMORMAIC SUN/MOOF ROOF, PREMIUM PORSCHE SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, UPGRADED RED SEAT BELTS & DASH, MULTIPLE DRIVE MODES (SPORT, OFF-ROAD, NORMAL, TIPTRONIC), PREMIUM TURBO 21 INCH WHEELS (BRAND NEW TIRES ALL AROUND), AUTO LIGHTS, KEYLESS START/PUSH BUTTON, POWER TRUNK, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION PORSCHE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

CONTACT FOR FURTHER DETAIL.

 

S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

FULLY LOADED
S MODEL
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Temporary spare tire
Brake Actuated Limited Slip Differential
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Cargo shade
Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Auxiliary Audio Input
Heated Seats
Leather Seats
Cooled Seats
Air Conditioned Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Heated Front Seat(s)
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Warranty Available
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Wheel Locks
Turbocharged
Power Folding Mirrors
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From S.S. Auto Group

2015 Porsche Macan S...
 140,160 KM
$29,995 + tax & lic
2017 Audi Q7 S-LINE|...
 134,257 KM
$29,888 + tax & lic
2018 Lexus IS F-SPOR...
 117,485 KM
$29,888 + tax & lic

Email S.S. Auto Group

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

Call Dealer

647-886-XXXX

(click to show)

647-886-8182

Quick Links
Directions Website Inventory