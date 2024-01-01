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WoW LOOK AT THIS BEAUTY ? <br><div> 2015 VOLKSWAGEN GOLF GTI DSG AUTOBAHN! TOP OF THE LINE ? TOO MANY OPTIONS TO LIST. # ONE OWNER DEALER MAINTAINED SINCE BRAND NEW. NEVER BEEN IN AN ACCIDENT. ONLY 124,000 KMs # THIS CAR LOOKS, RUNS, DRIVES, SMELLS & SOUNDS AMAZING YOU MUST COME CHECK IT IN PERSON. ONE OF THE CLEANEST OUT THERE! # BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY CERTIFICATE INCLUDED IN THE PRICE! # NEVER BEEN INTO ACCIDENT IT HAS A CLEAN CARFAX! •NEW BRAKES JUST INSTALLED •2 SETS OF TIRES AND RIMS •2 SETS OF KEY LESS ENTRY ? PRICE + TAX NO EXTRA OR HIDDEN FEES. PLEASE CONTACT US TO ARRANGE YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE. TERMINAL MOTORS 1421 Speers Rd, Oakville, ON L6L 2X5 </div>

2015 Volkswagen GTI

124,000 KM

Details Description

$19,995

+ tax & licensing
Make it Yours

2015 Volkswagen GTI

Watch This Vehicle

2015 Volkswagen GTI

Location

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5

416-527-0101

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Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$19,995

+ taxes & licensing

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124,000KM
Used
Excellent Condition

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Hatchback
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 124,000 KM

Vehicle Description

WoW LOOK AT THIS BEAUTY ?

2015 VOLKSWAGEN GOLF GTI DSG AUTOBAHN!
TOP OF THE LINE ? TOO MANY OPTIONS TO LIST.

# ONE OWNER DEALER MAINTAINED SINCE BRAND NEW. NEVER BEEN IN AN ACCIDENT.

ONLY 124,000 KMs

# THIS CAR LOOKS, RUNS, DRIVES, SMELLS & SOUNDS AMAZING YOU MUST COME CHECK IT IN PERSON. ONE OF THE CLEANEST OUT THERE!

# BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY CERTIFICATE INCLUDED IN THE PRICE!

# NEVER BEEN INTO ACCIDENT IT HAS A CLEAN CARFAX!

•NEW BRAKES JUST INSTALLED
•2 SETS OF TIRES AND RIMS
•2 SETS OF KEY LESS ENTRY ?

PRICE + TAX NO EXTRA OR HIDDEN FEES.

PLEASE CONTACT US TO ARRANGE YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE.

TERMINAL MOTORS
1421 Speers Rd, Oakville, ON L6L 2X5 

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Terminal Motors

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5

Call Dealer

416-527-XXXX

(click to show)

416-527-0101

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$19,995

+ taxes & licensing

Terminal Motors

416-527-0101

Contact Seller
2015 Volkswagen GTI