$19,995+ tax & licensing
Make it Yours
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2015 Volkswagen GTI
2015 Volkswagen GTI
Location
Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
416-527-0101
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$19,995
+ taxes & licensing
124,000KM
Used
Excellent Condition
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Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style Hatchback
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 124,000 KM
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Vehicle Description
WoW LOOK AT THIS BEAUTY ?
2015 VOLKSWAGEN GOLF GTI DSG AUTOBAHN!
TOP OF THE LINE ? TOO MANY OPTIONS TO LIST.
# ONE OWNER DEALER MAINTAINED SINCE BRAND NEW. NEVER BEEN IN AN ACCIDENT.
ONLY 124,000 KMs
# THIS CAR LOOKS, RUNS, DRIVES, SMELLS & SOUNDS AMAZING YOU MUST COME CHECK IT IN PERSON. ONE OF THE CLEANEST OUT THERE!
# BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY CERTIFICATE INCLUDED IN THE PRICE!
# NEVER BEEN INTO ACCIDENT IT HAS A CLEAN CARFAX!
•NEW BRAKES JUST INSTALLED
•2 SETS OF TIRES AND RIMS
•2 SETS OF KEY LESS ENTRY ?
PRICE + TAX NO EXTRA OR HIDDEN FEES.
PLEASE CONTACT US TO ARRANGE YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE.
TERMINAL MOTORS
1421 Speers Rd, Oakville, ON L6L 2X5
2015 VOLKSWAGEN GOLF GTI DSG AUTOBAHN!
TOP OF THE LINE ? TOO MANY OPTIONS TO LIST.
# ONE OWNER DEALER MAINTAINED SINCE BRAND NEW. NEVER BEEN IN AN ACCIDENT.
ONLY 124,000 KMs
# THIS CAR LOOKS, RUNS, DRIVES, SMELLS & SOUNDS AMAZING YOU MUST COME CHECK IT IN PERSON. ONE OF THE CLEANEST OUT THERE!
# BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY CERTIFICATE INCLUDED IN THE PRICE!
# NEVER BEEN INTO ACCIDENT IT HAS A CLEAN CARFAX!
•NEW BRAKES JUST INSTALLED
•2 SETS OF TIRES AND RIMS
•2 SETS OF KEY LESS ENTRY ?
PRICE + TAX NO EXTRA OR HIDDEN FEES.
PLEASE CONTACT US TO ARRANGE YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE.
TERMINAL MOTORS
1421 Speers Rd, Oakville, ON L6L 2X5
ad: gallery_incontent_2
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
Call Dealer
416-527-XXXX(click to show)
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$19,995
+ taxes & licensing
Terminal Motors
416-527-0101
2015 Volkswagen GTI