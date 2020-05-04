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BEAUTIFUL 2015 VOLKSWAGEN GTI HAS LANDED. 2.0L TUBROCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 210HP AND 258LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON PLAID INTERIOR. LOADED WITH BLUETOOTH AUDIO/PHONE, NORMAL/SPORT/INDIVIDUAL DRIVE MODES, PREMIUM GTI RIMS, HEATED SEATS, PREMIUM VOLKSWAGEN SOUND SYSTEM, CRUISE CONTROL, RED AMBIANCE LIGHTING, RED STITCHING, DRIVER INFORMATION CENTER, PLAID GTI BUCKET SEATS, FLAT BOTTOM GTI STEERING WHEEL, 2 KEYS, NEW GENERATION VOLKSWAGEN MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE AND UNFIT.
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