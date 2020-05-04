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2015 Volkswagen GTI

6 SPEED|ONE OWNER|ACCIDENT FREE|BT AUDIO|

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2015 Volkswagen GTI

6 SPEED|ONE OWNER|ACCIDENT FREE|BT AUDIO|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

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Sale Price

$13,888

+ taxes & licensing

  • 149,503KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4974369
  • Stock #: 1700-028
  • VIN: 3VWYT7AU0FM042143
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Black
Body Style
Hatchback
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Manual / Standard
Engine
4-cylinder
Doors
2-door
Passengers
5

Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE AND ONE OWNER.

 

BEAUTIFUL 2015 VOLKSWAGEN GTI HAS LANDED. 2.0L TUBROCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 210HP AND 258LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON PLAID INTERIOR. LOADED WITH BLUETOOTH AUDIO/PHONE, NORMAL/SPORT/INDIVIDUAL DRIVE MODES, PREMIUM GTI RIMS, HEATED SEATS, PREMIUM VOLKSWAGEN SOUND SYSTEM, CRUISE CONTROL, RED AMBIANCE LIGHTING, RED STITCHING, DRIVER INFORMATION CENTER, PLAID GTI BUCKET SEATS, FLAT BOTTOM GTI STEERING WHEEL, 2 KEYS, NEW GENERATION VOLKSWAGEN MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE AND UNFIT.

 

CONTACT FOR FURTHER DETAIL.

 

S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Child Seat Anchors
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Rear Head Air Bag
  • Anti-Theft System
  • Front Head Air Bag
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Daytime Running Lights
  • Rear Spoiler
  • HID Headlights
  • Aluminum Wheels
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Climate Control
  • Cargo shade
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Rain Sensing Wipers
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Proximity Key
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Lumbar Support
  • Rear Bench Seat
  • Driver Adjustable Lumbar
  • Passenger Adjustable Lumbar
  • Heated Front Seat(s)
Warranty
  • Warranty Available
Trim
  • Leather Steering Wheel
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Back-Up Camera
  • Turbocharged
  • Integrated Turn Signal Mirrors
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Keyless Start
  • Bluetooth Connection
  • Sun/Moonroof
  • Headlights-Auto-Leveling
  • Brake Actuated Limited Slip Differential

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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