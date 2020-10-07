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2015 Volkswagen GTI

70,993 KM

Details Description Features

$19,995

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2015 Volkswagen GTI

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AUTOBAHN 6 SPEED|NAV|BACK UP|ANTI COLLISION|

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2015 Volkswagen GTI

AUTOBAHN 6 SPEED|NAV|BACK UP|ANTI COLLISION|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

Sale Price

$19,995

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70,993KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 5883717
  • Stock #: 1700-035
  • VIN: 3VW5T7AU6FM084755

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 70,993 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.

 

THIS BEAUTIFUL 2015 VOLKSWAGEN GTI AUTOBAHN HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 210HP AND 258LB/FT OF TORQUE. 6 SPEED MANUAL TRANSMISSION. BLACK EXTERIOR ON PLAID INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, REAR VEIW CAMERA, PARKING SENSORS, CRUISE CONTROL, ANTI COLLISION, HEATED SEATS, PREMIUM FENDER SOUND SYSTEM, MULTIPLE DRIVE MODES (NORMAL, SPORT, INDIVIDUAL), POWER SUNROOF, PREMIUM VOLKSWAGEN 18 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE BUCKET SEATS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORY ACCESS, NEW GENERATION VOLKSWAGEN MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Anti-Theft System
Front Head Air Bag
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cargo shade
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Proximity Key
Push Button Start
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Back-Up Camera
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling
Brake Actuated Limited Slip Differential

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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