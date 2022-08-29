Menu
Account
Sign In
Back

2015 Volkswagen Jetta

86,295 KM

Details Description Features

$17,488

+ tax & licensing
Make it Yours
$17,488

+ taxes & licensing

S.S. Auto Group

647-886-8182

Contact Seller
2015 Volkswagen Jetta

2015 Volkswagen Jetta

HIGHLINE|BLIND SPOT|BACKUP|FRONT ASSIST|ONE OWNER|

Watch This Vehicle

2015 Volkswagen Jetta

HIGHLINE|BLIND SPOT|BACKUP|FRONT ASSIST|ONE OWNER|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$17,488

+ taxes & licensing

86,295KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 9042532
  • Stock #: 1700-052
  • VIN: 3VWL07AJ5FM230407

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 86,295 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 5.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ONE OWNER WITH FULL SERVICE RECORDS. 

 

THIS BEAUTIFUL 2015 VOLKSWAGEN JETTA HIGHLINE HAS LANDED. 1.8 TSI TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 170HP AND 184LB/FT OF TORQUE. GREY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH BLINDSPOT ASSIST, BACK UP CAMERA, FRONT ASSIST, REAR TRAFFIC ALERT, POWER SUNROOF, ADDITIONAL WINTER WHEELS AND TIRES INCLUDED IN PRICE, POWER ADJUSTABLE LEATHER BUCKET SEATS, HEATED SEATS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, PREMIUM VOLKSWAGEN SOUND SYSTEM, MULTIPLE DRIVE MODES, PREMIUM 17 INCH HIGHLINE WHEELS, KEYLESS ACCESS, COMFORT ACCESS, PUSH BUTTON, NEW GENERATION VOLKSWAGEN MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

CONTACT FOR FURTHER DETAIL.

 

S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/ SSAUTOGROUP.CA /

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Push Button Start
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Rearview Camera
Fog Lights
Alloy Wheels
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Anti-Theft System
Power Mirrors
Power Windows
Power Seats
Keyless Entry
Proximity Key
DVD / Entertainment
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Heated Seats
Leather Seats
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From S.S. Auto Group

2015 Volkswagen Jett...
 86,295 KM
$17,488 + tax & lic
2016 Audi A4 TECHNIK...
 110,639 KM
$23,888 + tax & lic
2018 Audi SQ5 TECHNI...
 114,554 KM
$41,995 + tax & lic

Email S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

Call Dealer

647-886-XXXX

(click to show)

647-886-8182

Quick Links
Directions Website Inventory