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647-886-8182
2015 Volkswagen Jetta
HIGHLINE|BLIND SPOT|BACKUP|FRONT ASSIST|ONE OWNER|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$17,488
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9042532
- Stock #: 1700-052
- VIN: 3VWL07AJ5FM230407
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 86,295 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 5.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ONE OWNER WITH FULL SERVICE RECORDS.
THIS BEAUTIFUL 2015 VOLKSWAGEN JETTA HIGHLINE HAS LANDED. 1.8 TSI TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 170HP AND 184LB/FT OF TORQUE. GREY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH BLINDSPOT ASSIST, BACK UP CAMERA, FRONT ASSIST, REAR TRAFFIC ALERT, POWER SUNROOF, ADDITIONAL WINTER WHEELS AND TIRES INCLUDED IN PRICE, POWER ADJUSTABLE LEATHER BUCKET SEATS, HEATED SEATS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, PREMIUM VOLKSWAGEN SOUND SYSTEM, MULTIPLE DRIVE MODES, PREMIUM 17 INCH HIGHLINE WHEELS, KEYLESS ACCESS, COMFORT ACCESS, PUSH BUTTON, NEW GENERATION VOLKSWAGEN MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
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Vehicle Features
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