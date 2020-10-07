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EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE AND ONE OWNER.
THIS BEAUTIFUL 2016 AUDI A3 TECHNIK S-LINE PACKAGE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 200HP AND 258LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, REAR VEIW CAMERA, 360 PARKING SENSORS, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, LANE DEPARTURE ASSIST, BLIND SPOT ASSIST, PREMIUM UPGRADED ACTIVE LED HEADLIGHTS, S-LINE PACKAGE (STEERING WHEEL, DOOR SILLS, EXTERIOR UPGRADES, RIMS), HEATED SEATS, PREMIUM BANG AND OLUFSEN SOUND SYSTEM, DRIVE SELECT (COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL), POWER SUNROOF, PREMIUM AUDI S-LINE 18 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE BUCKET SEATS, PUSH BUTTON START, KEYLESS COMFORY ACCESS, MEMORY SEATS, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE SYSTEM. VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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