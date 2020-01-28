Menu
Account
Sign In

2016 Audi A4

S-LINE|DRIVE SELECT|NAV|BACK UP|ACCIDENT FREE|

Watch This Vehicle

2016 Audi A4

S-LINE|DRIVE SELECT|NAV|BACK UP|ACCIDENT FREE|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

Contact Seller

$19,995

+ taxes & licensing

  • 104,359KM
  • Used
  • Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4565439
  • Stock #: 200-083
  • VIN: WAUFFCFL9GN015568
Exterior Colour
Silver
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***


PRICE INCLUDES SAFETY CERTIFICATION. EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE.


CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, VEHICLE IS ACCIDENT FREE.


BEAUTIFUL 2016 AUDI A4 PROGRESSIVE S LINE PACKAGE JUST LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 220HP AND 258LB/FT OF TORQUE. SILVER EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP SENSORS, BACK UP CAMERA, DRIVE SELECT (COMFORT, AUTO DYNAMIC, INDIVIDUAL), PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/ PHONE, PREMIUM AUDI SOUND SYSTEM, S4 PREMIUM RIMS, S LINE POWER ADJUSTABLE BUCKET SEATS, HEATED SEATS, COMFORT ACCESS, SPORT DRIVE MODE, POWER SUNROOF, CRUISE CONTROL, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE SYSTEM. VERY WELL EQUIPPED.


CONTACT FOR FURTHER DETAIL.


S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Child Seat Anchors
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Rear Parking Aid
  • Rearview Camera
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Seats
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
  • Climate Control
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Rain Sensing Wipers
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Universal Garage Door Opener
  • Mirror Memory
  • Proximity Key
  • Push Button Start
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
  • Steering Wheel Audio Controls
  • GPS Navigation
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Seat Memory
  • Pass-Through Rear Seat
  • Lumbar Support
  • Rear Bench Seat
  • Driver Adjustable Lumbar
  • Heated Front Seat(s)
Exterior
  • Alloy Wheels
  • Winter Tires
  • Daytime Running Lights
  • HID Headlights
  • Aluminum Wheels
Warranty
  • Warranty Available
Trim
  • Leather Steering Wheel
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
  • Navigation System
  • Back-Up Camera
  • Turbocharged
  • Integrated Turn Signal Mirrors
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Keyless Start
  • Hard Disk Drive Media Storage
  • Bluetooth Connection
  • Sun/Moonroof
  • Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From S.S. Auto Group

2013 Audi S4 PREMUM|...
 91,426 KM
$23,995 + tax & lic
2016 Jaguar XJ XJL P...
 91,658 KM
$31,888 + tax & lic
2014 Audi SQ5 3.0T N...
 107,082 KM
$29,488 + tax & lic
S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

647-886-XXXX

(click to show)

647-886-8182

Send A Message