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647-886-8182
2016 Audi S3
TECHNIK PRESTIGE|NAV|BACKUP|BSM|DRIVE SELECT|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$23,990
+ taxes & licensing
- Listing ID: 10610631
- Stock #: 200-207
- VIN: WAUF1GFF3G1036584
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour White
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 148,983 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE WITH SERVICE RECORDS.
THIS BEAUTIFUL 2016 AUDI S3 TECHNIK PRESTIGE HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 292HP AND 280LB/FT OF TORQUE. S-TRONIC DUAL-CLUTCH AUTOMATIC TRANSMISSION. GREY EXTERIOR ON TWO TONE WHITE INTERIOR. TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, BLINDSPOT ASSIST, 360 PARKTRONIC ASSIST, APPLE CARPLAY, HEATED SEATS, CARBON FIBRE REAR LIP, PREMIUM BANG & OLUFSEN SOUND SYSTEM, AUDI DRIVE SELECT (COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL), PADDLE SHIFTERS, PREMIUM 19 INCH WHEELS, POWER SUNROOF, POWER SEATS, AUTO LED HEADLIGHTS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM, PUSH BUTTON START, AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2
http://www.ssautogroup.ca/
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INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Interior
Power Options
Exterior
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Additional Features
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