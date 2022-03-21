$32,488+ tax & licensing
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647-886-8182
2016 Audi S4
PROG PLUS|NAV|BACK UP|SELECT DRIVE|ACCIDENT-FREE|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$32,488
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8745869
- Stock #: 200-163
- VIN: WAUBGCFL6GA008452
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 95,626 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST - VEHICLE IS ACCIDENT-FREE, FULL SERVICE RECORDS ALSO AVAILABLE.
THIS BEAUTIFUL 2016 AUDI S4 PROGRESSIV PLUS HAS LANDED. 3.0L SUPERCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 333HP AND 325LB/FT OF TORQUE. WRAPPED SATIN GUNMETAL GREY EXTERIOR (ORIGINAL FACTORY GREY UNDERNEATH) ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, REAR VIEW CAMERA, PARKTRONIC ASSIST, HEATED SEATS, PREMIUM AUDI SOUND SYSTEM, UPGRADED DIFFUSER/SPOILER, AUDI DRIVE SELECT (COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL), PADDLE SHIFTERS, S4 FLAT BOTTOM STEERING WHEEL, POWER SUNROOF, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE BUCKET SEATS, PREMIUM NICHE 20 INCH WHEELS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
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Vehicle Features
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