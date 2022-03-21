Menu
Account
Sign In
Back

2016 Audi S5

109,024 KM

Details Description Features

$35,488

+ tax & licensing
Make it Yours
$35,488

+ taxes & licensing

S.S. Auto Group

647-886-8182

Contact Seller
2016 Audi S5

2016 Audi S5

TECHNIK|NAV|BACK UP|BSM|SPORT DIFF|B & O SOUND|

Watch This Vehicle

2016 Audi S5

TECHNIK|NAV|BACK UP|BSM|SPORT DIFF|B & O SOUND|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

Contact Seller
Certification icon

Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

Sale

$35,488

+ taxes & licensing

109,024KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 8669750
  • Stock #: 200-161
  • VIN: WAUL4AFR0GA030761

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 4
  • Mileage 109,024 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2016 AUDI S5 TECHNIK HAS LANDED. 3.0L SUPERCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 333HP AND 325LB/FT OF TORQUE. SILVER EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, SPORT DIFFERENTIAL, BLIND SPOT ASSIST, HEATED SEATS, PREMIUM BANG AND OLUFSEN SOUND SYSTEM, BLACK OPTICS PACKAGE, S5 BUCKET SEATS, FLAT BOTTOM STEERING WHEEL, DRIVE SELECT (EFFICIENCY, COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL), PREMIUM AUDI RS STYLE 19 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. QUATTRO ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

CONTACT FOR FURTHER DETAIL.

 

S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

TECHNIK
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Push Button Start
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Fog Lights
Alloy Wheels
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System
Power Mirrors
Power Windows
Power Seats
Keyless Entry
Proximity Key
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Integrated Turn Signal Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Blind Spot Monitor
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From S.S. Auto Group

2016 Audi S5 TECHNIK...
 109,024 KM
$35,488 + tax & lic
2018 Jaguar F-PACE 3...
 110,710 KM
$40,488 + tax & lic
2014 Land Rover Rang...
 51,868 KM
$43,995 + tax & lic

Email S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

Call Dealer

647-886-XXXX

(click to show)

647-886-8182

Quick Links
Directions Website Inventory