$32,888+ taxes & licensing
2016 Audi S7
PRESTIGE|NAV|360CAM|BSM|LKA|ACC|MASSAGE SEATS|
2016 Audi S7
PRESTIGE|NAV|360CAM|BSM|LKA|ACC|MASSAGE SEATS|
Location
S.S. Auto Group
460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
905-338-7707
$32,888
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Gray
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 4
- Mileage 91,378 KM
Vehicle Description
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. ACCIDENT FREE VEHICLE - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST
2016 AUDI S7 TECHNIK PRESTIGE HAS LANDED. 4.0L TURBOCHARGED V8 PRODUCING OVER 450HP AND 406LB/FT OF TORQUE. GRAY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, LANE KEEP ASSIST, AUDI BRAKING GUARD, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, SUNROOF, HEATED SEATS (FRONT AND REAR), COOLED SEATS, MASSAGE SEATS SEATS, BOSE SOUND SYSTEM, AUDI DRIVE SELECT (AUTO, COMFORT, DYNAMIC, INDIVIDUAL), SPORT DIFFERENTIAL, AIR SUSPENSION, 20 INCH WHEELS, AUTO LED HEADLIGHTS, BLUETOOTH, COMFORT KEYLESS ACCESS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK AND MUCH MORE.
CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED. THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.
OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL. DRIVE THIS HOME TODAY! CONTACT US FOR MORE DETAILS.
S S AUTO GROUP INC.
460 WOODY ROAD
OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6
TEXT OR CALL:
(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2 OR (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Interior
Safety
Exterior
Power Options
Mechanical
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Suspension
Convenience
Powertrain
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From S.S. Auto Group
Email S.S. Auto Group
S.S. Auto Group
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
905-338-XXXX(click to show)
+ taxes & licensing>
905-338-7707