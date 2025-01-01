Menu
2016 AUDI S7 TECHNIK PRESTIGE HAS LANDED.  4.0L TURBOCHARGED V8 PRODUCING OVER 450HP AND 406LB/FT OF TORQUE.  GRAY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR.  FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, LANE KEEP ASSIST, AUDI BRAKING GUARD, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, SUNROOF, HEATED SEATS (FRONT AND REAR), COOLED SEATS, MASSAGE SEATS SEATS, BOSE SOUND SYSTEM, AUDI DRIVE SELECT (AUTO, COMFORT, DYNAMIC, INDIVIDUAL), SPORT DIFFERENTIAL, AIR SUSPENSION, 20 INCH WHEELS, AUTO LED HEADLIGHTS, BLUETOOTH, COMFORT KEYLESS ACCESS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK AND MUCH MORE.

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.

S S AUTO GROUP INC.
460 WOODY ROAD
OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

TEXT OR CALL:
(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

2016 Audi S7

91,378 KM

$32,888

+ taxes & licensing
2016 Audi S7

PRESTIGE|NAV|360CAM|BSM|LKA|ACC|MASSAGE SEATS|

2016 Audi S7

PRESTIGE|NAV|360CAM|BSM|LKA|ACC|MASSAGE SEATS|

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6

905-338-7707

Sale

$32,888

+ taxes & licensing

Used
91,378KM
Excellent Condition
VIN WAUW2BFC4GN014544

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 4
  • Mileage 91,378 KM

Vehicle Description

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS.  ACCIDENT FREE VEHICLE - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST

 

2016 AUDI S7 TECHNIK PRESTIGE HAS LANDED.  4.0L TURBOCHARGED V8 PRODUCING OVER 450HP AND 406LB/FT OF TORQUE.  GRAY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR.  FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, LANE KEEP ASSIST, AUDI BRAKING GUARD, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, SUNROOF, HEATED SEATS (FRONT AND REAR), COOLED SEATS, MASSAGE SEATS SEATS, BOSE SOUND SYSTEM, AUDI DRIVE SELECT (AUTO, COMFORT, DYNAMIC, INDIVIDUAL), SPORT DIFFERENTIAL, AIR SUSPENSION, 20 INCH WHEELS, AUTO LED HEADLIGHTS, BLUETOOTH, COMFORT KEYLESS ACCESS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK AND MUCH MORE.

 

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.

 

OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.

 

S S AUTO GROUP INC.

460 WOODY ROAD

OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

 

TEXT OR CALL:

(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Interior

Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Departure Assist
Cross-Traffic Alert

Exterior

Fog Lights
Alloy Wheels
Spoiler
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Temporary spare tire

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
DVD / Entertainment
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Cooled Seats
Air Conditioned Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Suspension

Air Suspension

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode
Locking/Limited Slip Differential

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Active suspension
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling

S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
$32,888

+ taxes & licensing>

S.S. Auto Group

905-338-7707

2016 Audi S7