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2016 BMW 340

112,009 KM

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2016 BMW 340

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i xDrive M SPORT|NAV|SUNROOF|BT AUDIO|NO ACCIDENT|

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2016 BMW 340

i xDrive M SPORT|NAV|SUNROOF|BT AUDIO|NO ACCIDENT|

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S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

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112,009KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7791318
  • Stock #: 100-164
  • VIN: WBA8B7C56GK368708

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 112,009 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2016 BMW 340I XDRIVE M SPORT HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 320HP AND 332LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, PREMIUM BMW SOUND SYSTEM, MULTIPLE DRIVE MODES (ECO PRO, COMFORT, SPORT, SPORT PLUS), PADDLE SHIFTERS, M PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, DOOR SILLS, STEERING WHEEL, ETC), BMW INDIVIDUAL M SPORT 18 INCH WHEELS, POWER SUNROOF, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS ACCESS, NEW GENERATION BMW IDRIVE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. XDRIVE ALL WHEEL DRIVE, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

CONTACT FOR FURTHER DETAIL.

 

S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

M SPORT
Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Passenger Seat
Power Seats
Air Conditioning
Cruise Control
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Universal Garage Door Opener
Anti-Theft System
Engine Immobilizer
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Push Button Start
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Woodgrain Interior Trim
Transmission w/Dual Shift Mode
Navigation System
Heads-Up Display
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Keyless Start
Active suspension
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Blind Spot Monitor
Headlights-Auto-Leveling
Hands-Free Liftgate
Automatic Parking

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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