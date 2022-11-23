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647-886-8182
2016 BMW 340
340I XDRIVE|M SPORT|NAV|BACKUP|ONE OWNER|HK SOUND|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$30,495
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9433197
- Stock #: 100-198
- VIN: WBA8B7C55GK368828
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 116,294 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 5.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST – ONE OWNER VEHICLE.
THIS BEAUTIFUL 2016 BMW 340I XDRIVE M SPORT HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 320HP AND 332LB/FT OF TORQUE. BLUE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, MULTIPLE DRIVE MODES (ECO PRO, COMFORT, SPORT, SPORT PLUS), PADDLE SHIFTERS, M PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, DOOR SILLS, STEERING WHEEL, ETC), BMW INDIVIDUAL M SPORT 19 INCH WHEELS, POWER SUNROOF, AUTO LASER LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS ACCESS, NEW GENERATION BMW IDRIVE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. XDRIVE ALL WHEEL DRIVE, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
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Vehicle Features
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