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2016 BMW 435i

XDRIVE M PKG|M SPORT|PWR KIT|ONE OWNER|NO ACCIDENT

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2016 BMW 435i

XDRIVE M PKG|M SPORT|PWR KIT|ONE OWNER|NO ACCIDENT

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

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Sale Price

$25,940

+ taxes & licensing

  • 94,636KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4985940
  • Stock #: 100-097
  • VIN: WBA3R5C52GK374161
Exterior Colour
White
Interior Colour
Beige
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
2-door
Passengers
4

Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE AND ONE OWNER.

 

BEAUTIFUL 2016 BMW 435I XDRIVE M PACKAGE/M SPORT HAS LANDED. 3.0L TUBROCHARGED 6 CYLINDER. M PERFORMANCE POWER KIT BOOSTS POWER TO 335HP AND TORQUE TO 332LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON BEIGE INTERIOR. FULLY LOADED WITH M POWER KIT, M EXHAUST, M PACKAGE (STEERING WHEEL, DOOR SILLS, FRONT BUMPER, REAR BUMPER, RIMS, BRAKE CALIPERS ETC), HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, POWER SUNROOF, PREMIUM BMW SOUND SYSTEM, MULTIPLE DRIVE MODES (SPORTS PLUS/SPORT/COMFORT/ECO PRO), PREMIUM BMW M PACKAGE RIMS, POWER SEATS, MEMORY SEATS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, NEW GENERATION I-DRIVE BMW ENTERTAINMENT SYSTEM AND MUCH MORE. X DRIVE ALL WHEEL DRIVE SYSTEM. VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Child Seat Anchors
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Rear Head Air Bag
  • Anti-Theft System
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Passenger Seat
  • Power Seats
Exterior
  • Tinted Glass
  • Alloy Wheels
  • Daytime Running Lights
  • HID Headlights
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
  • Climate Control
  • Heated Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Rain Sensing Wipers
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Mirror Memory
  • Push Button Start
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Folding Rear Seat
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Split Rear Seat
  • Seat Memory
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • Lumbar Support
  • Rear Bench Seat
  • Heated Front Seat(s)
Warranty
  • Warranty Available
Trim
  • Leather Steering Wheel
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
  • Turbocharged
  • Integrated Turn Signal Mirrors
  • Telematics
  • Power Folding Mirrors
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Keyless Start
  • Knee Air Bag
  • HD Radio
  • Bluetooth Connection
  • Sun/Moonroof
  • Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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