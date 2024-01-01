$27,888+ tax & licensing
2016 BMW 750i
M SPORT|NAV|360|BSM|LKA|HUD|MASSAGE|HK SOUND|
2016 BMW 750i
M SPORT|NAV|360|BSM|LKA|HUD|MASSAGE|HK SOUND|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
$27,888
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Silver
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 100,623 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. SHOWS FULL SERVICE HISTORY - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.
THIS BEAUTIFUL 2016 BMW 750I M SPORT PACKAGE XDRIVE HAS LANDED. 4.4L TURBOCHARGED V8 PRODUCING OVER 445HP AND 480LB/FT OF TORQUE. SILVER EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, HEADSUP DISPLAY, ACTIVE BLINDSPOT ASSIST, LANE DEPARTURE WARNING, FORWARD COLLISION MITIGATION, SIDE COLLISION WARNING, NIGHT VISION, PEDESTRIAN WARNING, CROSS TRAFFIC ALERT, ADAPTIVE CRUISE CONTROL & STEERING, HEATED SEATS, COOLED SEATS, MASSAGE SEATS, HEATED STEERING, HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, POWER SUNROOF, INTERIOR AMBIENT LIGHITNG, CARBON CORE, BMW DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, INDIVIDUAL), PREMIUM 20 INCH M SPORT WHEELS, PREMIUM ENHANCED PACKAGE, EXECUTIVE PACKAGE, DRIVERS ASSISTANCE PACKAGE, ALCANTARA ROOF LINER, SOFT CLOSING DOORS, LASER LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION BMW MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS. THIS $699 FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Security
Additional Features
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