2016 BMW 750I M SPORT PACKAGE XDRIVE HAS LANDED.  4.4L TURBOCHARGED V8 PRODUCING OVER 445HP AND 480LB/FT OF TORQUE.  BLACK EXTERIOR ON WHITE INTERIOR.  TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, HEADSUP DISPLAY, ACTIVE BLINDSPOT ASSIST, LANE DEPARTURE WARNING, FORWARD COLLISION MITIGATION, NIGHT VISION, PEDESTRIAN WARNING, CROSS TRAFFIC ALERT, ADAPTIVE CRUISE CONTROL & STEERING, HEATED SEATS, COOLED SEATS, MASSAGE SEATS, HEATED STEERING, LIGHT UP BOWERS & WILKINS SOUND SYSTEM, POWER SUNROOF, INTERIOR AMBIENT LIGHITNG, CARBON CORE, BMW DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, INDIVIDUAL), PREMIUM 21 INCH M SPORT WHEELS, REAR WHEEL STEERING, PREMIUM ENHANCED PACKAGE, EXECUTIVE PACKAGE, DRIVERS ASSISTANCE PACKAGE, ALCANTARA ROOF LINER, LASER LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, SMART KEY AND MUCH MORE.

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS.  VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.

S S AUTO GROUP INC.
460 WOODY ROAD
OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

TEXT OR CALL:
(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

2016 BMW 750i

110,358 KM

$22,995

+ taxes & licensing
2016 BMW 750i

M SPORT|NAV|360CAM|ACC|NIGHT VISION|B&W SOUND|

2016 BMW 750i

M SPORT|NAV|360CAM|ACC|NIGHT VISION|B&W SOUND|

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6

905-338-7707

$22,995

+ taxes & licensing

Used
110,358KM
Excellent Condition
VIN WBA7B0C52GG526919

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour White
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 110,358 KM

Vehicle Description

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS.  VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.

 

2016 BMW 750I M SPORT PACKAGE XDRIVE HAS LANDED.  4.4L TURBOCHARGED V8 PRODUCING OVER 445HP AND 480LB/FT OF TORQUE.  BLACK EXTERIOR ON WHITE INTERIOR.  TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, HEADSUP DISPLAY, ACTIVE BLINDSPOT ASSIST, LANE DEPARTURE WARNING, FORWARD COLLISION MITIGATION, NIGHT VISION, PEDESTRIAN WARNING, CROSS TRAFFIC ALERT, ADAPTIVE CRUISE CONTROL & STEERING, HEATED SEATS, COOLED SEATS, MASSAGE SEATS, HEATED STEERING, LIGHT UP BOWERS & WILKINS SOUND SYSTEM, POWER SUNROOF, INTERIOR AMBIENT LIGHITNG, CARBON CORE, BMW DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, INDIVIDUAL), PREMIUM 21 INCH M SPORT WHEELS, REAR WHEEL STEERING, PREMIUM ENHANCED PACKAGE, EXECUTIVE PACKAGE, DRIVERS ASSISTANCE PACKAGE, ALCANTARA ROOF LINER, LASER LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, SMART KEY AND MUCH MORE.  

 

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.

 

OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.

 

S S AUTO GROUP INC.

460 WOODY ROAD

OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

 

TEXT OR CALL:

(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

 

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Rear Cross Traffic Alert
Lane Departure Assist
Auto Hold Brake

Exterior

Fog Lights
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Keyless Start
WiFi Hotspot

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Cooled Seats
Air Conditioned Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Suspension

Air Suspension

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Security

Automatic High Beams

Additional Features

Heads-Up Display
Turbocharged
Telematics
Power Folding Mirrors
Active suspension
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling
Hands-Free Liftgate

S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
905-338-7707

$22,995

+ taxes & licensing>

S.S. Auto Group

905-338-7707

2016 BMW 750i