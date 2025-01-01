$22,995+ taxes & licensing
2016 BMW 750i
M SPORT|NAV|360CAM|ACC|NIGHT VISION|B&W SOUND|
2016 BMW 750i
M SPORT|NAV|360CAM|ACC|NIGHT VISION|B&W SOUND|
Location
S.S. Auto Group
460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
905-338-7707
$22,995
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour White
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 110,358 KM
Vehicle Description
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.
2016 BMW 750I M SPORT PACKAGE XDRIVE HAS LANDED. 4.4L TURBOCHARGED V8 PRODUCING OVER 445HP AND 480LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON WHITE INTERIOR. TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, HEADSUP DISPLAY, ACTIVE BLINDSPOT ASSIST, LANE DEPARTURE WARNING, FORWARD COLLISION MITIGATION, NIGHT VISION, PEDESTRIAN WARNING, CROSS TRAFFIC ALERT, ADAPTIVE CRUISE CONTROL & STEERING, HEATED SEATS, COOLED SEATS, MASSAGE SEATS, HEATED STEERING, LIGHT UP BOWERS & WILKINS SOUND SYSTEM, POWER SUNROOF, INTERIOR AMBIENT LIGHITNG, CARBON CORE, BMW DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT, INDIVIDUAL), PREMIUM 21 INCH M SPORT WHEELS, REAR WHEEL STEERING, PREMIUM ENHANCED PACKAGE, EXECUTIVE PACKAGE, DRIVERS ASSISTANCE PACKAGE, ALCANTARA ROOF LINER, LASER LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, SMART KEY AND MUCH MORE.
CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED. THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.
OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL. DRIVE THIS HOME TODAY! CONTACT US FOR MORE DETAILS.
S S AUTO GROUP INC.
460 WOODY ROAD
OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6
TEXT OR CALL:
(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2 OR (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Suspension
Convenience
Powertrain
Security
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From S.S. Auto Group
Email S.S. Auto Group
S.S. Auto Group
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
905-338-XXXX(click to show)
+ taxes & licensing>
905-338-7707