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2016 BMW X1
NAV|BACKUP|360 SENSORS|HUD|PANO ROOF|
2016 BMW X1
NAV|BACKUP|360 SENSORS|HUD|PANO ROOF|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
$CALL
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Tan
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 115,938 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. ACCIDENT FREE VEHICLE - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.
THIS BEAUTIFUL 2016 BMW X1 XDRIVE 28i HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 228HP AND 258LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON TAN INTERIOR. LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, HEATED SEATS, HEATED STEERING,PANORAMIC SUNROOF, HEADS UP DISPLAY,PREMIUM SOUND SYSTEM,POWER TAILGATE, BMW DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT), PREMIUM 18 INCH WHEELS ,PREMIUM ENHANCED PACKAGE, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, NEW GENERATION BMW MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE.
CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED. THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.
OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL. DRIVE THIS HOME TODAY! CONTACT US FOR MORE DETAILS.
S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Power Options
Interior
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Powertrain
Additional Features
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