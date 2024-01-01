2016 BMW X5 M

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AUTO GROUP</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>600 YORK STREET UNIT # 2</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>http://www.ssautogroup.ca/</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_</span></p>

2016 BMW X5 M

128,464 KM

Details Description Features

$38,995

+ tax & licensing
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2016 BMW X5 M

|NAV|BACKUP|HEADSUP|BSM|LKA|HK SOUND|RED INT|

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2016 BMW X5 M

|NAV|BACKUP|HEADSUP|BSM|LKA|HK SOUND|RED INT|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

  1. 1720034433
  2. 1720034433
  3. 1720034433
  4. 1720034234
  5. 1720034239
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  7. 1720034433
  8. 1720034433
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  19. 1720034235
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  21. 1720034314
  22. 1720034304
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Used
128,464KM
Excellent Condition
VIN 5YMKT6C55G0R79333

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Red
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 128,464 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.  THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE WITH SERVICE RECORDS.

 

THIS BEAUTIFUL 2016 BMW X5M HAS LANDED.  4.4L TWIN TURBOCHARGED V8 PRODUCING OVER 567HP AND 553LB/FT OF TORQUE.  GREY EXTERIOR ON RED INTERIOR.  FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, LANE DEPARTURE ASSIST, FRONTAL COLLISION WARNING, ACTIVE PEDESTRIAN WARNING, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, HEADSUP DISPLAY, UPGRADED SPORT BUCKET SEATS, SOFT CLOSING DOORS, POWER PANORAMIC SUNROOF, BMW ADAPTIVE LED HEADLIGHTS, FULL DIGITAL DASH, AUTO HOLD BRAKES, HEATED STEERING, HEATED SEATS (FRONT AND REAR), COOLED SEATS, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, CARBON FIBRE INTERIOR, ALCANTARA ROOF LINER, CARBON FIBRE INTERIOR TRIM, MULTI-COLOUR INTERIOR AMBIENT LIGHTING, 20 INCH WHEELS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE BUCKET SEATS, POWER TRUNK, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION BMW IDRIVE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE.   XDRIVE ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $999, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

CONTACT FOR FURTHER DETAIL.

 

S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Packages

FULLY LOADED

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Departure Assist
Auto Hold Brake

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
HD Radio
SiriusXM Radio

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Cooled Seats
Air Conditioned Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Suspension

Air Suspension

Windows

Panoramic Roof

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode
Locking/Limited Slip Differential

Additional Features

Heads-Up Display
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Active suspension
Hard Disk Drive Media Storage
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

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