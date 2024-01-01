$38,995+ tax & licensing
2016 BMW X5 M
|NAV|BACKUP|HEADSUP|BSM|LKA|HK SOUND|RED INT|
2016 BMW X5 M
|NAV|BACKUP|HEADSUP|BSM|LKA|HK SOUND|RED INT|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
$38,995
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Red
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 128,464 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE WITH SERVICE RECORDS.
THIS BEAUTIFUL 2016 BMW X5M HAS LANDED. 4.4L TWIN TURBOCHARGED V8 PRODUCING OVER 567HP AND 553LB/FT OF TORQUE. GREY EXTERIOR ON RED INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, LANE DEPARTURE ASSIST, FRONTAL COLLISION WARNING, ACTIVE PEDESTRIAN WARNING, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, HEADSUP DISPLAY, UPGRADED SPORT BUCKET SEATS, SOFT CLOSING DOORS, POWER PANORAMIC SUNROOF, BMW ADAPTIVE LED HEADLIGHTS, FULL DIGITAL DASH, AUTO HOLD BRAKES, HEATED STEERING, HEATED SEATS (FRONT AND REAR), COOLED SEATS, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, CARBON FIBRE INTERIOR, ALCANTARA ROOF LINER, CARBON FIBRE INTERIOR TRIM, MULTI-COLOUR INTERIOR AMBIENT LIGHTING, 20 INCH WHEELS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE BUCKET SEATS, POWER TRUNK, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION BMW IDRIVE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. XDRIVE ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $999, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Suspension
Windows
Convenience
Powertrain
Additional Features
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