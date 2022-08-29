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2016 BMW X5 M

96,228 KM

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S.S. Auto Group

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2016 BMW X5 M

2016 BMW X5 M

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2016 BMW X5 M

NAV|BACKUP|HUD|LANE DEP|M BUCKET SEATS|BSM|RED INT

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S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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96,228KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9049738
  • VIN: 5YMKT6C56G0R78353

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Red
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 96,228 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 5.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.

 

THIS BEAUTIFUL 2016 BMW X5M HAS LANDED. 4.4L TWIN-TURBO CHARGED V8 PRODUCING OVER 567HP AND 553LB/FT OF TORQUE. DONINGTON GREY EXTERIOR ON MUGELLO RED INTERIOR. FULLY LOADED OPTIONS WITH NAVIGATION, BACK UP/360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, LANE KEEP ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, HEADS UP DISPLAY, SOFT CLOSING DOORS, COLLISION AVOIDENCE FACTORY UPGRADED M BUCKET SEATS, PANORAMIC ROOF, ADAPTIVE SUSPENSION, CARBON FIBRE INTERIOR TRIM, PADDLE SHIFTERS, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, COOLED SEATS, REAR HEATED SEATS, REAR CLIMATE CONTROL, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, MULTIPLE DRIVE MODES (COMFORT, SPORT, SPORT PLUS), BMW M 21 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE BUCKET SEATS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS ACCESS, NEW GENERATION BMW IDRIVE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE, XDRIVE ALL WHEEL DRIVE, TOP OF THE LINE X5M FULLY LOADED WITH ALL THE FACTORY OPTIONS AVAILABLE.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Push Button Start
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System
Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats
Keyless Entry
Proximity Key
Heated Seats
Leather Seats
Cooled Seats
Air Conditioned Seats
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
SiriusXM Radio
Heads-Up Display
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Active suspension
Hard Disk Drive Media Storage
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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