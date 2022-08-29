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647-886-8182
2016 BMW X5 M
NAV|BACKUP|HUD|LANE DEP|M BUCKET SEATS|BSM|RED INT
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$59,995
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9049738
- VIN: 5YMKT6C56G0R78353
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Red
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 96,228 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 5.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.
THIS BEAUTIFUL 2016 BMW X5M HAS LANDED. 4.4L TWIN-TURBO CHARGED V8 PRODUCING OVER 567HP AND 553LB/FT OF TORQUE. DONINGTON GREY EXTERIOR ON MUGELLO RED INTERIOR. FULLY LOADED OPTIONS WITH NAVIGATION, BACK UP/360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, LANE KEEP ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, HEADS UP DISPLAY, SOFT CLOSING DOORS, COLLISION AVOIDENCE FACTORY UPGRADED M BUCKET SEATS, PANORAMIC ROOF, ADAPTIVE SUSPENSION, CARBON FIBRE INTERIOR TRIM, PADDLE SHIFTERS, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, COOLED SEATS, REAR HEATED SEATS, REAR CLIMATE CONTROL, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, MULTIPLE DRIVE MODES (COMFORT, SPORT, SPORT PLUS), BMW M 21 INCH WHEELS, AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE BUCKET SEATS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS ACCESS, NEW GENERATION BMW IDRIVE MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE, XDRIVE ALL WHEEL DRIVE, TOP OF THE LINE X5M FULLY LOADED WITH ALL THE FACTORY OPTIONS AVAILABLE.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
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Vehicle Features
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