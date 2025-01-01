Menu
♦️ CERTIFIED
♦️ 2 YEARS WARRANTY INCLUDED ♦️ LX TRIM – WELL EQUIPPED ♦️ BLUE ON GREY & BLACK INTERIOR – SPORTY LOOK ♦️ FUEL-EFFICIENT & RELIABLE NEW ARRIVAL – 2016 HONDA CIVIC COUPE LX IN A STRIKING BLUE EXTERIOR WITH GREY & BLACK INTERIOR. THIS SPORTY TWO-DOOR CIVIC OFFERS LEGENDARY HONDA RELIABILITY, EXCELLENT FUEL ECONOMY, AND A FUN-TO-DRIVE DESIGN – PERFECT FOR DAILY COMMUTING OR WEEKEND ADVENTURES. 114,000 KMS EQUIPPED WITH: 2.0L 4-CYLINDER ENGINE AUTOMATIC TRANSMISSION BACKUP CAMERA BLUETOOTH CONNECTIVITY HEATED SEATS CRUISE CONTROL AIR CONDITIONING POWER WINDOWS & LOCKS TOUCHSCREEN INFOTAINMENT SYSTEM USB & AUX INPUT STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS AND MORE... BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN THE PRICE! PRICE + HST – NO EXTRA OR HIDDEN FEES PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE.

2016 Honda Civic

114,000 KM

Details Description

2016 Honda Civic

LX

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5

416-527-0101

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Used
114,000KM
Excellent Condition

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Grey - Light
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 4
  • Mileage 114,000 KM

Vehicle Description

♦️ CERTIFIED
♦️ 2 YEARS WARRANTY INCLUDED
♦️ LX TRIM – WELL EQUIPPED
♦️ BLUE ON GREY & BLACK INTERIOR – SPORTY LOOK
♦️ FUEL-EFFICIENT & RELIABLE

NEW ARRIVAL – 2016 HONDA CIVIC COUPE LX IN A STRIKING BLUE EXTERIOR WITH GREY & BLACK INTERIOR. THIS SPORTY TWO-DOOR CIVIC OFFERS LEGENDARY HONDA RELIABILITY, EXCELLENT FUEL ECONOMY, AND A FUN-TO-DRIVE DESIGN – PERFECT FOR DAILY COMMUTING OR WEEKEND ADVENTURES.

114,000 KMS

EQUIPPED WITH:

2.0L 4-CYLINDER ENGINE

AUTOMATIC TRANSMISSION

BACKUP CAMERA

BLUETOOTH CONNECTIVITY

HEATED SEATS

CRUISE CONTROL

AIR CONDITIONING

POWER WINDOWS & LOCKS

TOUCHSCREEN INFOTAINMENT SYSTEM

USB & AUX INPUT

STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS

AND MORE...

BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN THE PRICE!

PRICE + HST – NO EXTRA OR HIDDEN FEES

PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE.

Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
416-527-0101

