$9,995+ taxes & licensing
2016 Hyundai Elantra
GL
2016 Hyundai Elantra
GL
Location
Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
416-527-0101
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$9,995
+ taxes & licensing
Used
134,000KM
Excellent Condition
VIN 5NPDH4AE9GH747699
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 134,000 KM
Vehicle Description
♦️ CERTIFIED
♦️ 2 YEARS WARRANTY INCLUDED
♦️ ONE OWNER
♦️ NO ACCIDENTS
♦️ FUEL-EFFICIENT & RELIABLE
NEW ARRIVAL – 2016 HYUNDAI ELANTRA LE. A ONE-OWNER, ACCIDENT-FREE COMPACT SEDAN THAT’S KNOWN FOR RELIABILITY, COMFORT, AND OUTSTANDING FUEL ECONOMY – PERFECT FOR COMMUTING OR EVERYDAY DRIVING.
136,000 KMS
EQUIPPED WITH:
4-CYLINDER ENGINE
AUTOMATIC TRANSMISSION
HEATED FRONT SEATS
BLUETOOTH CONNECTIVITY
AIR CONDITIONING
POWER WINDOWS & LOCKS
CRUISE CONTROL
AUX/USB INPUT
TRACTION CONTROL
SPLIT-FOLDING REAR SEATS
AND MORE...
BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN THE PRICE!
PRICE + HST – NO EXTRA OR HIDDEN FEES
PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE.
TERMINAL MOTORS
(416) 527-0101
1421 SPEERS RD, OAKVILLE, ON L6L2X5
Vehicle Features
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Interior
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Rear Bench Seat
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
CD Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Exterior
Daytime Running Lights
Automatic Headlights
Steel Wheels
Temporary spare tire
Seating
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Powertrain
Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
Wheel Covers
Bluetooth Connection
Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
2016 Hyundai Elantra