♦️ CERTIFIED<br><div>♦️ 2 YEARS WARRANTY INCLUDED ♦️ ONE OWNER ♦️ NO ACCIDENTS ♦️ FUEL-EFFICIENT & RELIABLE NEW ARRIVAL – 2016 HYUNDAI ELANTRA LE. A ONE-OWNER, ACCIDENT-FREE COMPACT SEDAN THAT’S KNOWN FOR RELIABILITY, COMFORT, AND OUTSTANDING FUEL ECONOMY – PERFECT FOR COMMUTING OR EVERYDAY DRIVING. 136,000 KMS EQUIPPED WITH: 4-CYLINDER ENGINE AUTOMATIC TRANSMISSION HEATED FRONT SEATS BLUETOOTH CONNECTIVITY AIR CONDITIONING POWER WINDOWS & LOCKS CRUISE CONTROL AUX/USB INPUT TRACTION CONTROL SPLIT-FOLDING REAR SEATS AND MORE... BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN THE PRICE! PRICE + HST – NO EXTRA OR HIDDEN FEES PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE. TERMINAL MOTORS (416) 527-0101 1421 SPEERS RD, OAKVILLE, ON L6L2X5 </div>

2016 Hyundai Elantra

134,000 KM

$9,995

+ taxes & licensing
12838207

Location

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5

416-527-0101

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Used
134,000KM
Excellent Condition
VIN 5NPDH4AE9GH747699

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 134,000 KM

Vehicle Description

♦️ CERTIFIED
♦️ 2 YEARS WARRANTY INCLUDED
♦️ ONE OWNER
♦️ NO ACCIDENTS
♦️ FUEL-EFFICIENT & RELIABLE

NEW ARRIVAL – 2016 HYUNDAI ELANTRA LE. A ONE-OWNER, ACCIDENT-FREE COMPACT SEDAN THAT’S KNOWN FOR RELIABILITY, COMFORT, AND OUTSTANDING FUEL ECONOMY – PERFECT FOR COMMUTING OR EVERYDAY DRIVING.

136,000 KMS

EQUIPPED WITH:

4-CYLINDER ENGINE

AUTOMATIC TRANSMISSION

HEATED FRONT SEATS

BLUETOOTH CONNECTIVITY

AIR CONDITIONING

POWER WINDOWS & LOCKS

CRUISE CONTROL

AUX/USB INPUT

TRACTION CONTROL

SPLIT-FOLDING REAR SEATS

AND MORE...

BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN THE PRICE!

PRICE + HST – NO EXTRA OR HIDDEN FEES

PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE.

TERMINAL MOTORS
(416) 527-0101
1421 SPEERS RD, OAKVILLE, ON L6L2X5 

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Rear Bench Seat

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Exterior

Daytime Running Lights
Automatic Headlights
Steel Wheels
Temporary spare tire

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Wheel Covers
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

