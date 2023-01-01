Menu
Account
Sign In
Back

2016 Infiniti QX60

72,469 KM

Details Description Features

$22,995

+ tax & licensing
Make it Yours
$22,995

+ taxes & licensing

S.S. Auto Group

647-886-8182

Contact Seller
2016 Infiniti QX60

2016 Infiniti QX60

LOW KMS|BACKUP|ACCIDENT-FREE|7 PASSENGER|SUNROOF|

Watch This Vehicle

2016 Infiniti QX60

LOW KMS|BACKUP|ACCIDENT-FREE|7 PASSENGER|SUNROOF|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

  1. 1695417143
  2. 1695417145
  3. 1695417142
  4. 1695417141
  5. 1695417144
  6. 1695417144
  7. 1695417145
  8. 1695417145
  9. 1695417141
  10. 1695417145
  11. 1695417144
  12. 1695417141
  13. 1695417143
  14. 1695417142
  15. 1695417135
  16. 1695417142
  17. 1695417141
  18. 1695417138
  19. 1695417145
  20. 1695417139
  21. 1695417126
  22. 1695417145
  23. 1695417142
  24. 1695417136
  25. 1695417141
  26. 1695417145
  27. 1695417136
  28. 1695417137
  29. 1695417134
  30. 1695417143
  31. 1695417144
  32. 1695417145
  33. 1695417145
  34. 1695417143
  35. 1695417143
  36. 1695417140
  37. 1695417141
  38. 1695417140
Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$22,995

+ taxes & licensing

Calculate Payments
Get Insurance Quotes
72,469KM
Used
Excellent Condition
  • Listing ID: 10457559
  • Stock #: 1200-012
  • VIN: 5N1AL0MM6GC519048

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Beige
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Mileage 72,469 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 6.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.  THIS VEHICLE IS ACCIDENT-FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2016 INFINITI QX60 HAS LANDED. 3.5L 6 CYLINDER PRODUCING OVER 265HP AND 248LB/FT OF TORQUE. NAVY BLUE EXTERIOR ON BEIGE INTERIOR.  7 PASSENGER SEATING. LOADED WITH BACKUP CAMERA, PARKING SENSORS, FORWARD ASSIST, CRUISE CONTROL, POWER SUNROOF, HEATED SEATS, HEATED STEERING, PREMIUM SOUND SYSTEM, INFINITI DRIVE MODE SELECTOR, AUTO LED HEADLIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, THIRD ROW SEATING, PREMIUM 18 INCH WHEELS, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, NEW GENERATION INFINITI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. ALL WHEEL DRIVE, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

CONTACT FOR FURTHER DETAIL.

 

S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Packages

INFINITI QX60
7-PASSENGER
QX60

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Privacy Glass
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Tire Pressure Monitor
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Convenience

Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Proximity Key

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From S.S. Auto Group

2016 Infiniti QX60 L...
 72,469 KM
$22,995 + tax & lic
2013 Volkswagen Pass...
 106,601 KM
$15,888 + tax & lic
2018 Acura TLX A-SPE...
 138,296 KM
$27,850 + tax & lic

Email S.S. Auto Group

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

Call Dealer

647-886-XXXX

(click to show)

647-886-8182

Quick Links
Directions Website Inventory