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647-886-8182
2016 Jaguar F-Type
S AWD|NAV|BACK UP|BSM|VALVED EXHAUST|CARBON RIMS|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$54,888
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- Listing ID: 10012929
- Stock #: 1900-017
- VIN: SAJXJ6BV7G8K25066
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Body Style Coupe
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 2-door
- Passengers 2
- Mileage 76,926 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 6.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. THIS VEHICLE IS ACCIDENT-FREE & HAS FULL SERVICE RECORDS.
THIS BEAUTIFUL 2016 JAGUAR F-TYPE S AWD HAS LANDED. 3.0L SUPERCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 380HP AND 336LB/FT OF TORQUE. DARK GREY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, PARKING SENSORS, BLIND SPOT ASSIST, PREMIUM MERIDIAN SOUND SYSTEM, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, PANORAMIC SUNROOF, VALVED EXHAUST, POWER TRUNK, MULTIPLE DRIVE MODES (NORMAL, WET, DYNAMIC, TIPTRONIC), PREMIUM F TYPE S 20 INCH CARBON FIBRE WHEELS, RETRACTABLE SPOILER, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, CRUISE CONTROL, NEW GENERATION JAGUAR MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Interior
Power Options
Exterior
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Additional Features
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