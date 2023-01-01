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2016 Jaguar F-Type

76,926 KM

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2016 Jaguar F-Type

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S AWD|NAV|BACK UP|BSM|VALVED EXHAUST|CARBON RIMS|

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2016 Jaguar F-Type

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600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

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76,926KM
Used
Excellent Condition
  • Listing ID: 10012929
  • Stock #: 1900-017
  • VIN: SAJXJ6BV7G8K25066

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 2
  • Mileage 76,926 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 6.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.  THIS VEHICLE IS ACCIDENT-FREE & HAS FULL SERVICE RECORDS.

 

THIS BEAUTIFUL 2016 JAGUAR F-TYPE S AWD HAS LANDED. 3.0L SUPERCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 380HP AND 336LB/FT OF TORQUE. DARK GREY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, PARKING SENSORS, BLIND SPOT ASSIST, PREMIUM MERIDIAN SOUND SYSTEM, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, PANORAMIC SUNROOF, VALVED EXHAUST, POWER TRUNK, MULTIPLE DRIVE MODES (NORMAL, WET, DYNAMIC, TIPTRONIC), PREMIUM F TYPE S 20 INCH CARBON FIBRE WHEELS, RETRACTABLE SPOILER, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, CRUISE CONTROL, NEW GENERATION JAGUAR MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Packages

S AWD
FULLY LOADED

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Rear Cross Traffic Alert
Auto Hold Brake

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Exterior

Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Seat Memory
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Active suspension
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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