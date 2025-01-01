$11,995+ taxes & licensing
2016 Jeep Patriot
High Altitude
Location
Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
416-527-0101
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$11,995
+ taxes & licensing
Used
128,000KM
VIN 1C4NJRAB5GD625777
Vehicle Details
- Exterior Colour Maroon
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 128,000 KM
Vehicle Description
♦ CERTIFIED
♦ NO ACCIDENTS ♦ HIGH ALTITUDE TRIM ♦ 4X4 DRIVETRAIN ♦ GREAT CONDITION
NOW AVAILABLE – 2016 JEEP PATRIOT HIGH ALTITUDE, EQUIPPED WITH ESSENTIAL FEATURES AND 4X4 CAPABILITY. A PRACTICAL AND RELIABLE SUV IN EXCELLENT CONDITION
– 129,000 KMS
WILL COME WITH BRAND NEW BRAKES AND ROTORS ALL AROUND
EQUIPPED WITH:– POWER SUNROOF– HEATED FRONT SEATS – BLUETOOTH CONNECTIVITY – ALLOY WHEELS – FOG LIGHTS – POWER DRIVER SEAT – REMOTE START – CRUISE CONTROL – AIR CONDITIONING – NAVIGATION – AND MORE
BEING SOLD SAFETY CERTIFIED – INCLUDED IN THE PRICE!
##FREE CARFAX REPORT WITH EVERY VEHICLE!
PRICING:
✔ Price + HST – No hidden or extra fees
📍 TERMINAL MOTORS
1421 Speers Rd, Oakville, ON L6L 2X5
📞 (416) 527-0101
Vehicle Features
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Options
Power Windows
Interior
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
Exterior
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Media / Nav / Comm
CD Player
Auxiliary Audio Input
Seating
Pass-Through Rear Seat
Driver Adjustable Lumbar
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Powertrain
Transmission w/Dual Shift Mode
