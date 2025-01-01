Menu
♦ CERTIFIED
♦ NO ACCIDENTS
 ♦ HIGH ALTITUDE TRIM
 ♦ 4X4 DRIVETRAIN
 ♦ GREAT CONDITION 

 NOW AVAILABLE – 2016 JEEP PATRIOT HIGH ALTITUDE, EQUIPPED WITH ESSENTIAL FEATURES AND 4X4 CAPABILITY. A PRACTICAL AND RELIABLE SUV IN EXCELLENT CONDITION

 – 129,000 KMS

WILL COME WITH BRAND NEW BRAKES AND ROTORS ALL AROUND 

 EQUIPPED WITH:
– POWER SUNROOF
– HEATED FRONT SEATS 
– BLUETOOTH CONNECTIVITY 
– ALLOY WHEELS 
– FOG LIGHTS 
– POWER DRIVER SEAT 
– REMOTE START 
– CRUISE CONTROL 
– AIR CONDITIONING 
– NAVIGATION 
– AND MORE BEING SOLD SAFETY CERTIFIED – INCLUDED IN THE PRICE! 

##FREE CARFAX REPORT WITH EVERY VEHICLE! PRICING: ✔ Price + HST – No hidden or extra fees 📍 TERMINAL MOTORS 1421 Speers Rd, Oakville, ON L6L 2X5 📞 (416) 527-0101

2016 Jeep Patriot

128,000 KM

$11,995

+ taxes & licensing
2016 Jeep Patriot

High Altitude

13082492

2016 Jeep Patriot

High Altitude

Location

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5

416-527-0101

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$11,995

+ taxes & licensing

Used
128,000KM
VIN 1C4NJRAB5GD625777

Vehicle Details

  • Exterior Colour Maroon
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 128,000 KM

Vehicle Description

♦ CERTIFIED
♦ NO ACCIDENTS ♦ HIGH ALTITUDE TRIM ♦ 4X4 DRIVETRAIN ♦ GREAT CONDITION 
 NOW AVAILABLE – 2016 JEEP PATRIOT HIGH ALTITUDE, EQUIPPED WITH ESSENTIAL FEATURES AND 4X4 CAPABILITY. A PRACTICAL AND RELIABLE SUV IN EXCELLENT CONDITION
 – 129,000 KMS
WILL COME WITH BRAND NEW BRAKES AND ROTORS ALL AROUND 
 EQUIPPED WITH:– POWER SUNROOF– HEATED FRONT SEATS – BLUETOOTH CONNECTIVITY – ALLOY WHEELS – FOG LIGHTS – POWER DRIVER SEAT – REMOTE START – CRUISE CONTROL – AIR CONDITIONING – NAVIGATION – AND MORE

BEING SOLD SAFETY CERTIFIED – INCLUDED IN THE PRICE! 
##FREE CARFAX REPORT WITH EVERY VEHICLE!

PRICING:
✔ Price + HST – No hidden or extra fees

📍 TERMINAL MOTORS
1421 Speers Rd, Oakville, ON L6L 2X5
📞 (416) 527-0101

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Power Options

Power Windows

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat

Exterior

Daytime Running Lights
Aluminum Wheels

Media / Nav / Comm

CD Player
Auxiliary Audio Input

Seating

Pass-Through Rear Seat
Driver Adjustable Lumbar

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Terminal Motors

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
416-527-0101

$11,995

+ taxes & licensing>

Terminal Motors

416-527-0101

2016 Jeep Patriot