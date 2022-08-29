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2016 Land Rover Range Rover Evoque

117,155 KM

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S.S. Auto Group

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2016 Land Rover Range Rover Evoque

2016 Land Rover Range Rover Evoque

HSE DYNAMIC|NAV|BACK UP|PANO|MERIDIAN SOUND|CLEAN|

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2016 Land Rover Range Rover Evoque

HSE DYNAMIC|NAV|BACK UP|PANO|MERIDIAN SOUND|CLEAN|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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117,155KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9186973
  • Stock #: 1100-025
  • VIN: SALVD2BG4GH089429

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 117,155 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 5.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST – VEHICLE IS ACCIDENT FREE WITH A CLEAN CARFAX.

 

THIS BEAUTIFUL 2016 RANGE ROVER EVOQUE HSE DYNAMIC HAS LANDED. 2.0L TURBOCHARGED 4 CYLINDER PRODUCING OVER 240HP AND 250LB/FT OF TORQUE. GREY EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, PARKING SENSORS, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, PAMORMAIC ROOF, PREMIUM MERIDIAN SOUND SYSTEM, DYNAMIC PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, SPOILER, WHEELS, BLACK TOP ROOF, EXHAUST TIPS), PADDLE SHIFTERS, MULTIPLE DRIVE MODES (NORMAL, SPORT, TIPTRONIC), ALL TERRIAN DRIVE MODES (ROAD, SNOW, MOUNTAIN, SNOW), PREMIUM RANGE ROVER DYNAMIC 20 INCH WHEELS, POWER TRUNK, AUTO LIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION LAND ROVER MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4X4 DRIVETRAIN, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/ SSAUTOGROUP.CA /

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

HSE DYNAMIC
FULLY LOADED
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Push Button Start
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System
Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats
Keyless Entry
Proximity Key
DVD / Entertainment
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
SiriusXM Radio
Android Auto
Apple CarPlay
Heated Seats
Leather Seats
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Active suspension
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling
Hands-Free Liftgate

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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