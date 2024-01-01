$34,995+ tax & licensing
2016 Land Rover Range Rover Sport
V8 DYNAMIC|NAV|BACKUP|BSM|LANE DEP|HUD|PANO|
2016 Land Rover Range Rover Sport
V8 DYNAMIC|NAV|BACKUP|BSM|LANE DEP|HUD|PANO|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
$34,995
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 79,510 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE WITH FULL SERVICE RECORDS.
THIS BEAUTIFUL 2016 RANGE ROVER SPORT V8 SUPERCHARGED DYANAMIC PACKAGE HAS LANDED. 5.0L SUPERCHARGED V8 PRODUCING OVER 510HP AND 461LB/FT OF TORQUE. NAVY BLUE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, 360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLIND SPOT ASSIST, LANE DEPARTURE ASSIST, HEADSUP DISPLAY, REVERSE TRAFFIC DETECTION, SOFT CLOSING DOORS, HEATED STEERING, HEATED SEATS (FRONT AND REAR), VENTILATED (COOLED) SEATS, PANORAMIC SUNROOF, DIGITAL DASH, PREMIUM MERIDIAN SOUND SYSTEM, CENTRE REFRIGERATOR, AIR SUSPENSION (ACCESS HEIGHT, NORMAL, CLEARANCE HEIGHT), MULTIPLE TERRAIN DRIVE MODES (ROAD, SNOW, DESERT, MOUNTAIN), AUTO LIGHTS, PREMIUM 20 INCH WHEELS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, PUSH BUTTON START, MOTION POWER TRUNK, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION LAND ROVER MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4X4 DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
CONTACT FOR FURTHER DETAIL.
S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2
http://www.ssautogroup.ca/
http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Suspension
Powertrain
Convenience
Security
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From S.S. Auto Group
Email S.S. Auto Group
S.S. Auto Group
Call Dealer
647-886-XXXX(click to show)
Quick Links
+ taxes & licensing
647-886-8182