2016 Land Rover Range Rover Sport

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CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.<span style=mso-spacerun: yes;>  </span>THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE WITH FULL SERVICE RECORDS.</span></p><p class=MsoNormal style=tab-stops: center 234.0pt;><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; background: #FBFBFB;> </span></p><p class=MsoNormal style=tab-stops: center 234.0pt;><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-color-alt: windowtext; background: #FBFBFB;>THIS BEAUTIFUL 2016 RANGE ROVER SPORT V8 SUPERCHARGED DYANAMIC PACKAGE HAS LANDED. 5.0L SUPERCHARGED V8 PRODUCING OVER 510HP AND 461LB/FT OF TORQUE. NAVY BLUE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, 360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLIND SPOT ASSIST, LANE DEPARTURE ASSIST, HEADSUP DISPLAY, REVERSE TRAFFIC DETECTION, SOFT CLOSING DOORS, HEATED STEERING, HEATED SEATS (FRONT AND REAR), VENTILATED (COOLED) SEATS, PANORAMIC SUNROOF, DIGITAL DASH, PREMIUM MERIDIAN SOUND SYSTEM, CENTRE REFRIGERATOR, AIR SUSPENSION (ACCESS HEIGHT, NORMAL, CLEARANCE HEIGHT), MULTIPLE TERRAIN DRIVE MODES (ROAD, SNOW, DESERT, MOUNTAIN), AUTO LIGHTS, PREMIUM 20 INCH WHEELS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, PUSH BUTTON START, MOTION POWER TRUNK, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION LAND ROVER MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4X4 DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.</span></p><p class=MsoNormal style=tab-stops: center 234.0pt;><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; background: #FBFBFB;> </span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;> </span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>CONTACT FOR FURTHER DETAIL.</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;> </span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>S.S. AUTO GROUP</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>600 YORK STREET UNIT # 2</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>http://www.ssautogroup.ca/</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/</span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; mso-fareast-language: EN-CA;>INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_</span></p>

2016 Land Rover Range Rover Sport

79,510 KM

Details Description Features

$34,995

+ tax & licensing
Make it Yours

2016 Land Rover Range Rover Sport

V8 DYNAMIC|NAV|BACKUP|BSM|LANE DEP|HUD|PANO|

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2016 Land Rover Range Rover Sport

V8 DYNAMIC|NAV|BACKUP|BSM|LANE DEP|HUD|PANO|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

  1. 1705524380
  2. 1705524380
  3. 1705524380
  4. 1705524380
  5. 1705524357
  6. 1705524358
  7. 1705524356
  8. 1705524358
  9. 1705524357
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  16. 1705524423
  17. 1705524396
  18. 1705524405
  19. 1705524405
  20. 1705524516
  21. 1705524404
  22. 1705524516
  23. 1705524516
  24. 1705524424
  25. 1705524449
  26. 1705524516
  27. 1705524516
  28. 1705524453
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  32. 1705524517
  33. 1705524516
  34. 1705524454
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  39. 1705524453
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$34,995

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79,510KM
Used
Excellent Condition
VIN SALWR2EF1GA583295

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 79,510 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 7.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.  THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE WITH FULL SERVICE RECORDS.

 

THIS BEAUTIFUL 2016 RANGE ROVER SPORT V8 SUPERCHARGED DYANAMIC PACKAGE HAS LANDED. 5.0L SUPERCHARGED V8 PRODUCING OVER 510HP AND 461LB/FT OF TORQUE. NAVY BLUE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, 360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLIND SPOT ASSIST, LANE DEPARTURE ASSIST, HEADSUP DISPLAY, REVERSE TRAFFIC DETECTION, SOFT CLOSING DOORS, HEATED STEERING, HEATED SEATS (FRONT AND REAR), VENTILATED (COOLED) SEATS, PANORAMIC SUNROOF, DIGITAL DASH, PREMIUM MERIDIAN SOUND SYSTEM, CENTRE REFRIGERATOR, AIR SUSPENSION (ACCESS HEIGHT, NORMAL, CLEARANCE HEIGHT), MULTIPLE TERRAIN DRIVE MODES (ROAD, SNOW, DESERT, MOUNTAIN), AUTO LIGHTS, PREMIUM 20 INCH WHEELS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, PUSH BUTTON START, MOTION POWER TRUNK, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION LAND ROVER MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4X4 DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

TEXT OR CALL (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Packages

V8 DYNAMIC
FULLY LOADED
V8
DYNAMIC

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Trailer Hitch
Push Button Start
Keyless Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Rear Cross Traffic Alert
Lane Departure Assist
Auto Hold Brake

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Navigation System
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Cooled Seats
Air Conditioned Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Suspension

Air Suspension

Powertrain

Supercharged
Transmission w/Dual Shift Mode
Locking/Limited Slip Differential

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control

Security

Automatic High Beams

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Active suspension
Hard Disk Drive Media Storage
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling
Hands-Free Liftgate

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