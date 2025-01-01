Menu
<p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. <span style=mso-spacerun: yes;> </span>- CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;> </span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; background: #FBFBFB; mso-fareast-language: EN-CA;>2016 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT TD6 HSE AWD HAS LANDED.  3.0L TURBOCHARGED 6 CYLINDER TURBO DIESEL PRODUCING OVER 254HP AND 4440LB/FT OF TORQUE.  WHITE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR.  FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, FRONT COLLISION WARNING, CENTRE CONSOLE FRIDGE, HEATED SEATS, COOLED SEATS, HEATED STEERING, PANORAMIC SUNROOF, MERIDIAN SOUND SYSTEM, DRIVE MODES (OFFROAD, SNOW, ECO, SPORT ETC), PREMIUM 20 INCH WHEELS, AIR SUSPENSION, <span style=mso-spacerun: yes;> </span>AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS AND MUCH MORE.  </span></p><p class=MsoNormal><strong><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – </span></strong><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;> </span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;> </span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>S S AUTO GROUP INC.</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>460 WOODY ROAD</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;> </span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>TEXT OR CALL:</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_</span></p>

2016 Land Rover Range Rover Sport

121,128 KM

$20,888

+ taxes & licensing
2016 Land Rover Range Rover Sport

DIESEL|HSE|NAV|BACKUP|COOLED SEATS|FCW|

12960395

2016 Land Rover Range Rover Sport

DIESEL|HSE|NAV|BACKUP|COOLED SEATS|FCW|

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6

905-338-7707

Sale

$20,888

+ taxes & licensing

Used
121,128KM
Excellent Condition
VIN SALWR2KF3GA577034

  Exterior Colour White
  Interior Colour Black
  Body Style SUV / Crossover
  Fuel Type Diesel
  Drive Type 4-Wheel Drive
  Transmission Automatic
  Engine 6-cylinder
  Doors 4-door
  Passengers 5
  Mileage 121,128 KM

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS.  - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST

 

2016 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT TD6 HSE AWD HAS LANDED.  3.0L TURBOCHARGED 6 CYLINDER TURBO DIESEL PRODUCING OVER 254HP AND 4440LB/FT OF TORQUE.  WHITE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR.  FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, FRONT COLLISION WARNING, CENTRE CONSOLE FRIDGE, HEATED SEATS, COOLED SEATS, HEATED STEERING, PANORAMIC SUNROOF, MERIDIAN SOUND SYSTEM, DRIVE MODES (OFFROAD, SNOW, ECO, SPORT ETC), PREMIUM 20 INCH WHEELS, AIR SUSPENSION,  AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS AND MUCH MORE.  

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.

 

OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.

 

S S AUTO GROUP INC.

460 WOODY ROAD

OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

 

TEXT OR CALL:

(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Winter Tires
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Heated Seats
Leather Seats
Cooled Seats
Air Conditioned Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty Available

Air Suspension

Panoramic Roof

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key

Transmission w/Dual Shift Mode

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling
Hands-Free Liftgate

S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
$20,888

+ taxes & licensing>

S.S. Auto Group

905-338-7707

2016 Land Rover Range Rover Sport