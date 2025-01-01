$20,888+ taxes & licensing
2016 Land Rover Range Rover Sport
DIESEL|HSE|NAV|BACKUP|COOLED SEATS|FCW|
Location
S.S. Auto Group
460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
905-338-7707
$20,888
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Diesel
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 121,128 KM
Vehicle Description
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST
2016 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT TD6 HSE AWD HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED 6 CYLINDER TURBO DIESEL PRODUCING OVER 254HP AND 4440LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, FRONT COLLISION WARNING, CENTRE CONSOLE FRIDGE, HEATED SEATS, COOLED SEATS, HEATED STEERING, PANORAMIC SUNROOF, MERIDIAN SOUND SYSTEM, DRIVE MODES (OFFROAD, SNOW, ECO, SPORT ETC), PREMIUM 20 INCH WHEELS, AIR SUSPENSION, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS AND MUCH MORE.
CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED. THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.
OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL. DRIVE THIS HOME TODAY! CONTACT US FOR MORE DETAILS.
S S AUTO GROUP INC.
460 WOODY ROAD
OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6
TEXT OR CALL:
(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2 OR (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
