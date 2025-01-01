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NO ACCIDENTS – CLEAN HISTORY<br><div>SAFETY CERTIFIED – INCLUDED IN PRICE! 2-YEAR WARRANTY INCLUDED FUEL-EFFICIENT SUV THIS 2016 MAZDA CX-5 GX IS IN EXCELLENT CONDITION, DRIVES FLAWLESSLY, AND OFFERS A COMFORTABLE AND RELIABLE RIDE. ONLY 105,000 KM FEATURES & HIGHLIGHTS: 2.0L 4-CYLINDER ENGINE – GREAT FUEL ECONOMY ALL-WHEEL DRIVE (AWD) PUSH-BUTTON START BLUETOOTH CONNECTIVITY CRUISE CONTROL AIR CONDITIONING POWER WINDOWS & MIRRORS 17-INCH ALLOY WHEELS BEING SOLD SAFETY CERTIFIED – INCLUDED IN THE PRICE! FREE CARFAX REPORT WITH EVERY VEHICLE! PRICING: PRICE + HST – NO HIDDEN FEES! CONTACT US TODAY TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING & TEST DRIVE. TERMINAL MOTORS 1421 SPEERS RD, OAKVILLE, ON L6L2X5 (416) 527-0101 QUALITY USED CARS – TRANSPARENT PRICING – EXCEPTIONAL SERVICE</div>

2016 Mazda CX-5

105,000 KM

Details Description

$15,995

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2016 Mazda CX-5

GX

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2016 Mazda CX-5

GX

Location

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5

416-527-0101

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Used
105,000KM
Excellent Condition
VIN JM3KE4BE1G0616480

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 105,000 KM

Vehicle Description

NO ACCIDENTS – CLEAN HISTORY
SAFETY CERTIFIED – INCLUDED IN PRICE!
2-YEAR WARRANTY INCLUDED
FUEL-EFFICIENT SUV
THIS 2016 MAZDA CX-5 GX IS IN EXCELLENT CONDITION, DRIVES FLAWLESSLY, AND OFFERS A COMFORTABLE AND RELIABLE RIDE.

ONLY 105,000 KM
FEATURES & HIGHLIGHTS:

2.0L 4-CYLINDER ENGINE – GREAT FUEL ECONOMY
ALL-WHEEL DRIVE (AWD)
PUSH-BUTTON START
BLUETOOTH CONNECTIVITY
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17-INCH ALLOY WHEELS
BEING SOLD SAFETY CERTIFIED – INCLUDED IN THE PRICE!
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TERMINAL MOTORS
1421 SPEERS RD, OAKVILLE, ON L6L2X5
(416) 527-0101

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