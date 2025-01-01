$15,995+ tax & licensing
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2016 Mazda CX-5
GX
2016 Mazda CX-5
GX
Location
Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
416-527-0101
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$15,995
+ taxes & licensing
Used
105,000KM
Excellent Condition
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VIN JM3KE4BE1G0616480
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 105,000 KM
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Vehicle Description
NO ACCIDENTS – CLEAN HISTORY
SAFETY CERTIFIED – INCLUDED IN PRICE!
2-YEAR WARRANTY INCLUDED
FUEL-EFFICIENT SUV
THIS 2016 MAZDA CX-5 GX IS IN EXCELLENT CONDITION, DRIVES FLAWLESSLY, AND OFFERS A COMFORTABLE AND RELIABLE RIDE.
ONLY 105,000 KM
FEATURES & HIGHLIGHTS:
2.0L 4-CYLINDER ENGINE – GREAT FUEL ECONOMY
ALL-WHEEL DRIVE (AWD)
PUSH-BUTTON START
BLUETOOTH CONNECTIVITY
CRUISE CONTROL
AIR CONDITIONING
POWER WINDOWS & MIRRORS
17-INCH ALLOY WHEELS
BEING SOLD SAFETY CERTIFIED – INCLUDED IN THE PRICE!
FREE CARFAX REPORT WITH EVERY VEHICLE!
PRICING:
PRICE + HST – NO HIDDEN FEES!
CONTACT US TODAY TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING & TEST DRIVE.
TERMINAL MOTORS
1421 SPEERS RD, OAKVILLE, ON L6L2X5
(416) 527-0101
QUALITY USED CARS – TRANSPARENT PRICING – EXCEPTIONAL SERVICE
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2-YEAR WARRANTY INCLUDED
FUEL-EFFICIENT SUV
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ONLY 105,000 KM
FEATURES & HIGHLIGHTS:
2.0L 4-CYLINDER ENGINE – GREAT FUEL ECONOMY
ALL-WHEEL DRIVE (AWD)
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17-INCH ALLOY WHEELS
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Call Dealer
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2016 Mazda CX-5