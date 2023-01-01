Menu
Account
Sign In
Back

2016 Mercedes-Benz CLS-Class

130,385 KM

Details Description Features

$29,995

+ tax & licensing
Make it Yours
$29,995

+ taxes & licensing

S.S. Auto Group

647-886-8182

Contact Seller
2016 Mercedes-Benz CLS-Class

2016 Mercedes-Benz CLS-Class

AMG PKG|NAV|BSM|LANE DEP|HK SOUND|DIST+|ATTN ASST|

Watch This Vehicle

2016 Mercedes-Benz CLS-Class

AMG PKG|NAV|BSM|LANE DEP|HK SOUND|DIST+|ATTN ASST|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

  1. 1695680108
  2. 1695680111
  3. 1695680109
  4. 1695680108
  5. 1695680110
  6. 1695680110
  7. 1695680112
  8. 1695680111
  9. 1695680108
  10. 1695680110
  11. 1695680111
  12. 1695680108
  13. 1695680111
  14. 1695680104
  15. 1695680104
  16. 1695680104
  17. 1695680103
  18. 1695680103
  19. 1695680098
  20. 1695680110
  21. 1695680095
  22. 1695680106
  23. 1695680110
  24. 1695680100
  25. 1695680111
  26. 1695680101
  27. 1695680111
  28. 1695680098
  29. 1695680104
  30. 1695680109
  31. 1695680111
  32. 1695680112
  33. 1695680109
  34. 1695680104
  35. 1695680106
  36. 1695680109
Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

$29,995

+ taxes & licensing

Calculate Payments
Get Insurance Quotes
130,385KM
Used
Excellent Condition
  • Listing ID: 10467390
  • Stock #: 300-123
  • VIN: WDDLJ6HB3GA183052

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 4
  • Mileage 130,385 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 6.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.  THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE WITH SERVICE RECORDS.

 

THIS BEAUTIFUL 2016 MERCEDES CLS 400 4-MATIC AMG PACKAGE HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED V6 PRODUCING OVER 329HP AND 354LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360 CAMERA, 360 SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, LANE DEPARTURE ASSIST, DISTRONIC PLUS STEERING, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, PRE-SAFE BRAKING, ANTI-COLLISION, ATTENTION ASSIST, MASSAGE SEATS, DYNAMIC SEATS, HEATED SEATS, POWER SUNROOF, HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, MULTIPLE DRIVE MODES (SPORT, ECO, TIPTRONIC), PREMIUM 19 INCH AMG WHEELS, AMG STYLING PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4 MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

CONTACT FOR FURTHER DETAIL.

 

S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/ SSAUTOGROUP.CA /

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Packages

AMG PACKAGE
FULLY LOADED

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Departure Assist
Auto Hold Brake

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Tire Pressure Monitor
Universal Garage Door Opener
Lumbar Support
Anti-Theft System
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Exterior

Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Temporary spare tire

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bucket Seats
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Media / Nav / Comm

Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
CD Changer
Bluetooth
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio
SiriusXM Radio

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control

Security

Automatic High Beams

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling
Automatic Parking

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From S.S. Auto Group

2016 Mercedes-Benz C...
 130,385 KM
$29,995 + tax & lic
2016 Mercedes-Benz E...
 133,173 KM
$25,495 + tax & lic
2014 Audi A5 S-LINE|...
 137,186 KM
$18,995 + tax & lic

Email S.S. Auto Group

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

Call Dealer

647-886-XXXX

(click to show)

647-886-8182

Quick Links
Directions Website Inventory