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2016 Mercedes-Benz E-Class

106,884 KM

Details Description Features

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2016 Mercedes-Benz E-Class

2016 Mercedes-Benz E-Class

E250 BLUETEC 4-MATIC|NAV|360 CAM|BSM|LANE KEEP|

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2016 Mercedes-Benz E-Class

E250 BLUETEC 4-MATIC|NAV|360 CAM|BSM|LANE KEEP|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

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Certification icon

Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

  • Listing ID: 5355995
  • Stock #: 300-055
  • VIN: WDDHF9HB5GB307857
Sale Price

$22,995

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106,884KM
Used
Excellent Condition
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Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 106,884 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 4.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.

 

THIS BEAUTIFUL 2016 MERCEDES BENZ E 250 BLUETEC 4-MATIC HAS LANDED. 2.1L TURBODIESEL 4 CYLINDER PRODUCING OVER 195HP AND 369LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, PARKING SENSORS, 360 CAMERA, LANE KEEP ASSIST, ADAPTIVE STEERING ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, ANTI-COLLION ASSIST, BLIND SPOT MONITORING, ASSIST GRAPHIC, ATTENTION ASSIST, HEATED STEERING WHEEL, HEATED SEATS, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, REAR PRIVACY SHADES, POWER SUNROOF, PREMIUM POWER LEATHER SEATS, PREMIUM AMG PACKAGE RIMS, PUSH BUTTON START, KEYLESS COMFORT ACCESS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4-MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

CONTACT FOR FURTHER DETAIL.

 

S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SHAHIDSONSAUTOGROUP/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
4-Wheel Disc Brakes
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Anti-Theft System
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Heated Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Mirror Memory
Proximity Key
Push Button Start
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Auxiliary Audio Input
AM/FM CD Player
Leather Steering Wheel
Woodgrain Interior Trim
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Navigation System
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Auto-Dimming Rearview Mirror
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
HD Radio
Bluetooth Connection
Blind Spot Monitor

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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