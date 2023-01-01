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647-886-8182
2016 Mercedes-Benz E400 4MATIC
AMG PKG|NAV|PANO|BSM|LANE DEP|DIST+|ATTN ASSIST|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$25,495
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- Listing ID: 10457682
- Stock #: 300-124
- VIN: WDDKJ6HB5GF340918
Vehicle Details
- Exterior Colour Red
- Interior Colour Brown
- Body Style Coupe
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 2-door
- Passengers 4
- Mileage 133,173 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 6.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE WITH SERVICE RECORDS.
THIS BEAUTIFUL 2016 MERCEDES E 400 4-MATIC COUPE AMG PACKAGE HAS LANDED. 3.0L BI-TURBOCHARGED V6 PRODUCING OVER 329HP AND 354LB/FT OF TORQUE. RED EXTERIOR ON PEANUT BUTTER BROWN INTERIOR. TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360 CAMERA, 360 SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, LANE DEPARTURE ASSIST, DISTRONIC PLUS STEERING, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, PRE-SAFE BRAKING, ANTI-COLLISION, ATTENTION ASSIST, HEATED SEATS, PANORAMIC ROOF, HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, MULTIPLE DRIVE MODES (SPORT, ECO, TIPTRONIC), PREMIUM 18 INCH WHEELS, AUTO LED HEADLIGHTS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, PUSH BUTTON START, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4 MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
http://www.ssautogroup.ca/
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INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Interior
Power Options
Exterior
Seating
Comfort
Warranty
Media / Nav / Comm
Convenience
Security
Additional Features
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