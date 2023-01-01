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2016 Mercedes-Benz E400 4MATIC

133,173 KM

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2016 Mercedes-Benz E400 4MATIC

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AMG PKG|NAV|PANO|BSM|LANE DEP|DIST+|ATTN ASSIST|

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600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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  2. 1695422025
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Certified

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133,173KM
Used
Excellent Condition
  • Listing ID: 10457682
  • Stock #: 300-124
  • VIN: WDDKJ6HB5GF340918

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Brown
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 4
  • Mileage 133,173 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 6.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.  THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE WITH SERVICE RECORDS.

 

THIS BEAUTIFUL 2016 MERCEDES E 400 4-MATIC COUPE AMG PACKAGE HAS LANDED. 3.0L BI-TURBOCHARGED V6 PRODUCING OVER 329HP AND 354LB/FT OF TORQUE. RED EXTERIOR ON PEANUT BUTTER BROWN INTERIOR. TOP OF THE LINE - FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360 CAMERA, 360 SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, LANE DEPARTURE ASSIST, DISTRONIC PLUS STEERING, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, PRE-SAFE BRAKING, ANTI-COLLISION, ATTENTION ASSIST, HEATED SEATS, PANORAMIC ROOF, HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, MULTIPLE DRIVE MODES (SPORT, ECO, TIPTRONIC), PREMIUM 18 INCH WHEELS, AUTO LED HEADLIGHTS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, PUSH BUTTON START, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4 MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/ SSAUTOGROUP.CA /

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Packages

E400 AMG
2016 MERCEDES E400
MERCEDES BENZ E400 AMG

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Rear Cross Traffic Alert
Lane Departure Assist
Auto Hold Brake

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Tire Pressure Monitor
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Exterior

Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Temporary spare tire

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Cooled Seats
Air Conditioned Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Media / Nav / Comm

Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control

Security

Automatic High Beams

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

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