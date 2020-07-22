2016 Mercedes-Benz E400 4MATIC

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THIS BEAUTIFUL 2016 MERCEDES BENZ E 400 COUPE 4-MATIC AMG STYLING PACKAGE HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 329HP AND 354LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON LIGHT GREY INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, PARKING SENSORS, BACK UP CAMERA, ASSIST GRAPHIC, COLLISION PREVENTION, ATTENTION ASSIST, BLIND SPOT MONITORING, HEATED SEATS, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, POWER PANORAMIC SUN/MOON ROOF, PREMIUM POWER LEATHER SEATS, AMG SPORT PACKAGE, AMG STYLING PACKAGE, PREMIUM AMG RIMS, PUSH BUTTON START, KEYLESS COMFORT ACCESS, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4-MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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