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647-886-8182
2016 Mercedes-Benz E400 4MATIC
AMG PKG|NAV|360 CAM|LANE DEP|BSM|ANTI COLL|PANO|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$27,488
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- Listing ID: 9244867
- Stock #: 300-090
- VIN: WDDHF6HBXGB282887
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Tan
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 121,710 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 5.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE WITH A CLEAN CARFAX.
THIS BEAUTIFUL 2016 MERCEDES E400 4-MATIC SEDAN AMG PACKAGE HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 329HP AND 354LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON TAN INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, FRONT/REARVIEW CAMERA, DISTRONIC PLUS STEERING ASSIST, ANTI-COLLISION, ATTENTION ASSIST, BLIND SPOT ASSIST, LANE DEPARTURE ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, HEATED SEATS (FRONT AND REAR), HEATED STEERING, PANORAMIC SUN/MOOF ROOF, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, MULTIPLE DRIVE MODES (SPORT, ECO, TIPTRONIC), PREMIUM MERCEDES AMG 18 INCH WHEELS, AMG PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, STEERING WHEEL, RIMS, ETC), AUTO LIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
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Vehicle Features
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