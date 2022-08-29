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2016 Mercedes-Benz E400 4MATIC

121,710 KM

Details Description Features

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2016 Mercedes-Benz E400 4MATIC

2016 Mercedes-Benz E400 4MATIC

AMG PKG|NAV|360 CAM|LANE DEP|BSM|ANTI COLL|PANO|

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2016 Mercedes-Benz E400 4MATIC

AMG PKG|NAV|360 CAM|LANE DEP|BSM|ANTI COLL|PANO|

Location

S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

647-886-8182

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

Sale

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121,710KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9244867
  • Stock #: 300-090
  • VIN: WDDHF6HBXGB282887

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Tan
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 121,710 KM

Vehicle Description

***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 5.99% O.A.C***

 

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST, THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE WITH A CLEAN CARFAX.

 

THIS BEAUTIFUL 2016 MERCEDES E400 4-MATIC SEDAN AMG PACKAGE HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 329HP AND 354LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON TAN INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, 360 CAMERA, 360 PARKING SENSORS, FRONT/REARVIEW CAMERA, DISTRONIC PLUS STEERING ASSIST, ANTI-COLLISION, ATTENTION ASSIST, BLIND SPOT ASSIST, LANE DEPARTURE ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, HEATED SEATS (FRONT AND REAR), HEATED STEERING, PANORAMIC SUN/MOOF ROOF, PREMIUM HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, MULTIPLE DRIVE MODES (SPORT, ECO, TIPTRONIC), PREMIUM MERCEDES AMG 18 INCH WHEELS, AMG PACKAGE (FRONT BUMPER, REAR BUMPER, STEERING WHEEL, RIMS, ETC), AUTO LIGHTS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. 4MATIC ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

FULLY LOADED
AMG PACKAGE
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Push Button Start
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System
Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats
Keyless Entry
Proximity Key
Heated Seats
Leather Seats
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
SiriusXM Radio
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Blind Spot Monitor
Automatic Parking

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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