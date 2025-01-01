$CALL+ taxes & licensing
2016 Mercedes-Benz GLE
DIESEL|NAV|360CAM|BSM|FCW|HK SOUND|
Location
S.S. Auto Group
460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
905-338-7707
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Tan
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Diesel
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 131,752 KM
Vehicle Description
VEHICLE WITH FULL SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST
THIS BEAUTIFUL 2016 MERCEDES GLE 350D AMG PACKAGE HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED DIESEL 6 CYLINDER PRODUCING OVER 258HP AND 457LB/FT OF TORQUE. WHITE EXTERIOR ON TAN INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360/FORWARD CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, ATTENTION ASSIST, FRONT COLLISION WARNING, HEATED SEATS FRONT AND REAR, FRONT TO BACK PANORAMIC SUNROOF, HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, AIR SUSPENSION (SPORT,COMFORT), MERCEDES DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT,), PREMIUM 20 INCH AMG WHEELS, PREMIUM PACKAGE, TECH PACKAGE, AMG PACKAGE, NIGHT PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE.
CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED. THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.
OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL. DRIVE THIS HOME TODAY! CONTACT US FOR MORE DETAILS.
S S AUTO GROUP INC.
460 WOODY ROAD
OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6
TEXT OR CALL:
(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2 OR (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
