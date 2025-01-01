Menu
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. VEHICLE WITH FULL SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST

THIS BEAUTIFUL 2016 MERCEDES GLE 350D AMG PACKAGE HAS LANDED.  3.0L TURBOCHARGED DIESEL 6 CYLINDER PRODUCING OVER 258HP AND 457LB/FT OF TORQUE.  WHITE EXTERIOR ON TAN INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360/FORWARD CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, ATTENTION ASSIST, FRONT COLLISION WARNING, HEATED SEATS FRONT AND REAR, FRONT TO BACK PANORAMIC SUNROOF, HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, AIR SUSPENSION (SPORT,COMFORT), MERCEDES DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT,), PREMIUM 20 INCH AMG WHEELS, PREMIUM PACKAGE, TECH PACKAGE, AMG PACKAGE, NIGHT PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE.

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.

OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.

S S AUTO GROUP INC.
460 WOODY ROAD
OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

TEXT OR CALL:
(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

2016 Mercedes-Benz GLE

131,752 KM

$CALL

+ taxes & licensing
2016 Mercedes-Benz GLE

DIESEL|NAV|360CAM|BSM|FCW|HK SOUND|

12875420

2016 Mercedes-Benz GLE

DIESEL|NAV|360CAM|BSM|FCW|HK SOUND|

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6

905-338-7707

View Carfax Report

$CALL

+ taxes & licensing

Used
131,752KM
Excellent Condition
VIN 4JGDA2EBXGA708549

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Tan
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 131,752 KM

Vehicle Description

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. VEHICLE WITH FULL SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST

 

THIS BEAUTIFUL 2016 MERCEDES GLE 350D AMG PACKAGE HAS LANDED.  3.0L TURBOCHARGED DIESEL 6 CYLINDER PRODUCING OVER 258HP AND 457LB/FT OF TORQUE.  WHITE EXTERIOR ON TAN INTERIOR. FULLY LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP/360/FORWARD CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, ATTENTION ASSIST, FRONT COLLISION WARNING, HEATED SEATS FRONT AND REAR, FRONT TO BACK PANORAMIC SUNROOF, HARMAN KARDON SOUND SYSTEM, AIR SUSPENSION (SPORT,COMFORT), MERCEDES DRIVE SELECT (ECO, COMFORT, SPORT,), PREMIUM 20 INCH AMG WHEELS, PREMIUM PACKAGE, TECH PACKAGE, AMG PACKAGE, NIGHT PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION MERCEDES MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE.

 

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION.

 

OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.

 

S S AUTO GROUP INC.

460 WOODY ROAD

OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

 

TEXT OR CALL:

(6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

 

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Tire Pressure Monitor
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Universal Garage Door Opener
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
DVD / Entertainment
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Seating

Heated Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Exterior

Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Temporary spare tire

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
905-338-7707

$CALL

+ taxes & licensing>

S.S. Auto Group

905-338-7707

2016 Mercedes-Benz GLE